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中職封王戰成「盧賴對決」？ 球迷看好誰進總統府現端倪

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
中職35年冠軍戰昨天在台中畫下句點，地主中信兄弟擊敗統一獅順利奪冠。台中市長盧秀燕賽後在臉書貼文，恭喜中信兄弟黃袍加身，奪下今年職棒總冠軍。圖／取自盧秀燕臉書
中職35年冠軍戰昨天在台中畫下句點，地主中信兄弟擊敗統一獅順利奪冠。台中市長盧秀燕賽後在臉書貼文，恭喜中信兄弟黃袍加身，奪下今年職棒總冠軍。圖／取自盧秀燕臉書

中職35年冠軍戰飄出濃濃政治味。賴清德總統賽前向他支持統一獅喊話，表明會在總統府迎接統一獅；昨天到場力挺地主隊兄弟的台中市長盧秀燕則向賴總統對賭。結果兄弟贏得總冠軍，賽後活動主持人問「明年總統府是誰去？」現場許多球迷高喊的竟是「盧秀燕」。

為了表達對統一獅的力挺，賴總統趕在中職台灣大賽系列戰開打前，特別貼了一段影片放上社群媒體，先是自嘲自己過去3年擔任副總統期間，陪同前總統蔡英文在總統府接見中職冠軍球隊時，被「虧」他是資深獅迷的畫面；不過影片最後，賴清德穿上統一球衣，表示「我會在總統府，迎接統一獅的到來」。

身為對手中信兄弟地主城市的台中市長盧秀燕，當然也不能示弱，繼2020年她與賴清德打賭冠軍賽勝負，最後中信兄弟輸球，盧秀燕也依約戴上統一獅的頭套跑行程；這次盧秀燕再度對賴總統提出邀約打賭台灣大賽的勝負結果，誰輸了就要戴上對方吉祥物裝飾品進行一天公務行程。

由於盧秀燕是國民黨內在2028挑戰賴總統的熱門人選，因此，盧秀燕這次公開邀賴總統對賭，雖然沒有獲得賴總統的回應，但也掀開場外政治較勁的煙硝味。

昨天在場一起盧秀燕跟盧秀燕看球的國民黨立委黃建豪說，其實這只是個有趣的氛圍，但他認為盧秀燕應該只是希望賴總統不要這麼嚴肅。不過，黃建豪也說，在中信封王之後，活動主持人問「明年總統府是誰去？」原本答案應該是中信兄弟，但卻有很多球迷高喊「盧秀燕」，主持人隨即也接話「我替賴總統感到憂心」，可見得民眾是有感覺的。

除了賴盧較勁，在賽前發出祭品文的立法院長江啟臣，昨天也在場與盧秀燕一同為兄弟加油。轉播單位的導播可能也懂「政治」，當畫面帶到盧秀燕與江啟臣等國民黨人士時，也特別Tag民進黨籍的中華職棒會長蔡其昌，而蔡其昌被Take後，還特別拉著可能與江啟臣在2026競爭台中市長的立委何欣純入鏡。一場中職冠軍戰，競爭從場內延伸到場外。

中信兄弟 中職 盧秀燕 賴清德

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