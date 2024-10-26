快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲議會通過挺台決議 牛煦庭：實質進展比宣示更具意義

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
歐洲議會24日通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。國民黨立委牛煦庭今天表示，實質進展比表面的宣示更有意義，同時也強調國民黨自始反對2758號決議，因為那是一個打壓中華民國的決議。圖／聯合報系資料照片
歐洲議會24日通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。國民黨立委牛煦庭今天表示，實質進展比表面的宣示更有意義，同時也強調國民黨自始反對2758號決議，因為那是一個打壓中華民國的決議。圖／聯合報系資料照片

歐洲議會24日通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議文，我方政府感謝。國民黨立委牛煦庭今天表示，實質進展比表面的宣示更有意義，同時也強調國民黨自始反對2758號決議，因為那是一個打壓中華民國的決議。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇表示，感謝歐洲議會的決議，事實上立法院三黨都有發出聲明，感謝國外議會對台灣的支持。而國民黨的立場是以中華民國的名義重反聯合國，希望民進黨能夠支持，不要迴避。

牛煦庭也說，國民黨自始反對2758決議，2758決議是把中華民國趕出聯合國的決議，現在世界各國不管歐洲議會或各國議會，友台時應該把強度拉高到反對2758決議，而不是只是在裡面做新的詮釋。

牛煦庭指出，從外交的角度來看，友台國家在聯合國的各項場域有沒有正式的提案、有沒有強力的主張、有沒有辦法抵抗中國大陸的壓力，這才是真正的試金石，如果只是通過僅具宣示效力的決議文，就認定是外交上的突破，那外交部恐怕的目標也太低了吧。

牛煦庭強調，我們一直都期待看到實質的改變，宣示只是外交的一部分，而且是很小的一部分，「實質的進展比表面的宣示更有意義」。

2758號決議 國民黨 牛煦庭 聯合國

延伸閱讀

國會改革法案遭判違憲 藍營：再制定強化立院職權法律

影／釋憲案7大法官任期屆滿 國民黨團批閹割台灣民主

修法增加國定假日 吳思瑤酸：乾脆提案一年放假365天

朝野立委提紀念日放假法制化 立院本周公聽會討論

相關新聞

台獨金孫「祖國論」惹議 游盈隆：一些老獨派快坐不住了

賴清德總統國慶晚會拋出「祖國論」，至今餘波盪漾。台獨大老辜寬敏遺孀王美琇日前表示，要問賴清德這個國家從何而來？掀開獨派壓...

中職封王戰成「盧賴對決」？ 球迷看好誰進總統府現端倪

中職35年冠軍戰飄出濃濃政治味。賴清德總統賽前向他支持統一獅喊話，表明會在總統府迎接統一獅；昨天到場力挺地主隊兄弟的台中...

國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原...

沒收的周杰倫門票怎處理？ 葉元之批：政府末梢神經麻痺

周杰倫演唱會引起黃牛之亂，警政署通令全國查緝，陸續抓到多隻黃牛。國民黨立委葉元之今天表示，後續延伸的問題是，這些黃牛擁有...

淡江大橋上梁新北巿府不知 藍議員批「作秀」、綠回「好事」

交通部長陳世凱今天下午將出席淡江大橋橋梁主塔上梁典禮，但地方沒收到相關通知。國民黨議員批評「淪為作秀現場、自我感覺良好」...

徐巧芯民防法修正案綠喊異議 藍黨團未擋：為朝野和諧

國民黨立委徐巧芯等20名立委針對民防法，提出修正草案，刪除學生、軍事勤務等詞彙，避免學生上戰場，今日立法院會遭民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。