歐洲議會通過挺台決議 牛煦庭：實質進展比宣示更具意義

歐洲議會24日通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議文，我方政府感謝。國民黨立委牛煦庭今天表示，實質進展比表面的宣示更有意義，同時也強調國民黨自始反對2758號決議，因為那是一個打壓中華民國的決議。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇表示，感謝歐洲議會的決議，事實上立法院三黨都有發出聲明，感謝國外議會對台灣的支持。而國民黨的立場是以中華民國的名義重反聯合國，希望民進黨能夠支持，不要迴避。

牛煦庭也說，國民黨自始反對2758決議，2758決議是把中華民國趕出聯合國的決議，現在世界各國不管歐洲議會或各國議會，友台時應該把強度拉高到反對2758決議，而不是只是在裡面做新的詮釋。

牛煦庭指出，從外交的角度來看，友台國家在聯合國的各項場域有沒有正式的提案、有沒有強力的主張、有沒有辦法抵抗中國大陸的壓力，這才是真正的試金石，如果只是通過僅具宣示效力的決議文，就認定是外交上的突破，那外交部恐怕的目標也太低了吧。

牛煦庭強調，我們一直都期待看到實質的改變，宣示只是外交的一部分，而且是很小的一部分，「實質的進展比表面的宣示更有意義」。