賴清德表態願國情報告 王鴻薇：立院非政治人物秀場

國會改革法案釋憲案出爐後，賴清德總統昨天表示，他願意依照憲法法庭最新判決意旨，赴立法院進行國情報告。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇表示，立法院是伸張民主法治精神的地方，非政治人物的秀場。

賴總統表示，他願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立法院進行國情報告，在國家最高立法機關，向全體國人報告國家發展情勢。

王鴻薇批評，昨天憲法法庭完全的踐踏立法權、閹割立法權，等於是把立法院痛毆一遍之後，賴清德突然說願意到立法院來做國情報告，「真的是非常、非常矯情的一件事情」。

王鴻薇強調，立法院是伸張民主法治精神的地方，而不是政治人物的秀場，她奉勸賴清德說，「你自己也當過立法委員，當現在在你主政下，在你的授意之下，讓憲法法庭踐踏國會、踐踏立法院至此，你覺得還要把立法院當成你的秀場嗎？」