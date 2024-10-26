兄弟封王江啟臣邀台中發肉排 獅迷謝龍介：為何傷口撒鹽？

中華職棒總冠軍出爐，中信兄弟拿下隊史第10座總冠軍。立法院副院長江啟臣要兌現「祭品文」，請吃「台中限定炸肉排」和喝珍珠奶茶，也邀獅迷國民黨立委謝龍介到台中同歡。但謝龍介不解，統一輸球已經很難過，為何江啟臣要傷口撒鹽？

中華職棒總冠軍賽昨日開打，盧秀燕和江啟臣、國民黨台中立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等一起觀賽，化身兄弟象迷。兄弟象奪冠的那刻，盧秀燕也與眾多象迷一起拋出黃色彩帶。

江啟臣日前說，他已準備好500份台中限定炸肉排。昨日兄弟象奪冠時，他表示，恭喜中信兄弟再度封王，全力進擊，進取勝利，奪下隊史第10座總冠軍。「感謝全國熱愛棒球的球迷朋友們，你們的支持是中華職棒前進的最大動力！」他也喊話謝龍介，他已經和老闆訂好了台中限定的炸肉排，誠摯邀請謝來台中，一起發肉排、喝珍珠奶茶，共慶這份榮耀。

黃健豪說，恭喜中信兄弟，「除獅計畫」成功。他帶著服務處的同仁們一起進場見證主場的驕傲中信兄弟封王，同時也拿下隊史第10座總冠軍。「盧秀燕市長，我們非常期待封王遊行，江啟臣副院長加碼的500份肉排已經備好了，我也加碼500份飲料。」

廖偉翔說，「期待盧秀燕市長的封王遊行，還有江啟臣副院長的肉排，我們慶祝奪冠的300份雞排，也準備好啦！」他透露，台中限定炸肉排簡單講，就是豐原地區的炸豬排、炸里肌肉，是當地有名。

謝龍介則說，勝敗是兵家之常，統一獅輸球已經很難過了，且他是跟洪孟楷打賭，為何江啟臣還要在傷口上撒鹽？但謝龍介也說，如果江啟臣是為中信兄弟勝利開心，他願意到台中領一份炸肉排。