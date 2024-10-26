人設車拚！盧秀燕扮漫角無違和 賴清德「威廉賴」遭酸

台中市長盧秀燕被認為是賴清德總統2028爭取連任的假想敵，兩人人設也被拿來相比。盧秀燕扮漫角、珍惜地收藏畢業生致贈的小禮，培厚無架子的「溫暖媽媽」形象。反觀賴清德過去在臉書貼出嘻哈形象照，自稱「威廉賴」，想拉近與年輕人的距離，被網酸「太尷尬」，反而產生反效果。

盧秀燕及其團隊經營Instagram（IG）、臉書等社群平台，經常可見盧的親民形象貼文，且往往諸多好評回饋。譬如，盧秀燕在6月26日於IG上，貼出將畢業生致贈的偶像卡片小心翼翼地收藏起來的短影音，底下留言除少數酸民外，幾乎不見惡評；另外，盧秀燕出席「台中國際動漫博覽會」開幕式時，Cosplay成知名動漫作品「葬送的芙莉蓮」中的角色「艾冉」，獲中捷救人的英雄「長髮哥」好評，有關貼文留言處亦是好評不斷。

除上述外，盧秀燕也曾扮成記者，暫時回歸本身新聞本業，報導中捷的舒適。她也穿起動漫作品「七龍珠」的角色服裝，為「七龍珠台中路跑」宣傳。盧秀燕種種宣傳和形象，幾乎沒有讓人覺得產生違和感。

另一方面，綜觀賴清德IG、臉書貼文，雖有些分享美食的輕鬆小品文，但賴清德在2020年投入民進黨總統初選時，在臉書貼出嘻哈形象照，自稱「威廉賴」，想拉近與年輕人的距離，被網酸「太尷尬」，因為賴總統長期外在形象較肅穆，前述的「威廉賴」形象安排略顯突兀。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，賴清德形象太過嚴肅，之前常穿西裝，讓人覺得「親近性不夠」，加上賴總統任台南市長時，曾經200多天不進台南市議會，常讓人覺得賴總統形象強硬；再加上賴清德為少數總統，於國會中仍不妥協，要與在野黨拚戰。種種因素讓賴清德的強硬形象更清楚。

鈕則勳認為，盧秀燕的「溫暖媽媽市長」定位清楚，形塑出親民和同理民眾。盧秀燕的可塑性高，Cosplay的被接受度也會較高，由「媽媽市長」形象為基底建構多元化形象是較容易的。他舉例，此次風災，盧秀燕說「高雄如果需要幫忙，台中隊一直都在」，這都是溫暖形象。盧秀燕能夠鮮明形塑和賴清德間的對照，大選是「形象決定論」，誰的形象容易讓選民接受，勝率就高。形象定位也要從一而終。