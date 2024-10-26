總預算卡關致公車無法開？ 江怡臻批交長陳世凱情勒兼造謠

交通部長陳世凱「總預算案沒通過，恐連公車都無法跑」言論引發關注，新北市議員江怡臻批評，陳的言論是危言聳聽、情緒勒索，根本不懂公車補貼與人本交通經費屬於延續性或經常性開支，不受總預算審議影響；他也呼籲中央應展現政治智慧，好好溝通，而非蠻幹推動國政。

陳世凱才因交通部視察淡江大橋工程未通知地方而引發爭議，現再因一句「公車都無法跑」遭砲轟。陳近日接受媒體專訪時表示，交通部除既有預算外，大概仍有600多億元不能動支，民眾也不希望看到延宕，造成連公車、客運都不能運行，連路口行人安全改善也無法做。

江怡臻說明，陳世凱恐怕不了解預算結構，也不懂審議程序，該言論根本危言聳聽，公車補貼與人本交通經費屬於延續性或經常性開支，即使中央總預算沒有審議通過，依法仍有緊急動支範圍與額度可用，不受總預算審議影響，新任交通部長完全不了解預算，只會情緒勒索兼造謠。

江怡臻表示，陳世凱發言體系出身，卻頻頻危言聳聽，中央其實常常積欠補貼款，動輒好幾個月，無論地方政府或業者都有調度應變的機制，交通部預算不可能不通過，現在講這種情緒勒索的話，只會讓人看笑話。中央政府應該展現政治智慧與高度，好好溝通社會各界不同意見，而非以蠻幹方式推動國政，陳世凱不是當過公部門最佳發言人嗎？

江怡臻也喊話，新北的公車補貼預算，包括基北北桃TPASS通勤月票，幾乎來自市府自籌款，如果中央真的悍然斷炊，不顧民生，新北應該自行補上那一小部分補助款，不要讓大眾運輸動不動就被拿來威脅，市府應承諾公車系統絕對不能停擺。