影／和王婉諭參加同場論壇 蔡壁如反駁外傳她在尋求外援

台中市府市政顧問蔡壁如今天在台中參加「台灣新頁論壇」，時代力量黨主席王婉諭也同場主講，被傳出蔡壁如藉此圈粉尋求外援，二人都否認傳言，但二人都憂心說，台灣近幾年政黨間衝突升高，開啟對話，讓社會和諧很重要。

台中市府市政顧問蔡壁如在論壇會場受訪表示，大選完後民進黨繼續執政，賴清德總統的風格一直是意識型態，比如立法院第一會期立委職權行使法，三讀通過後他也不遵守，昨天憲政法庭作了解釋，選舉後第三勢力仍占多數百姓，民生經濟問題大家關心。

她說朋友成立新頁論壇，透過論談定期討論民生經濟問題，此論壇和意識比較無關，對台灣年輕人和下一代有關係，少子化和老年化問題，不要在意識型態上打轉，她說自己和時代力量黨主席王婉諭有許多觀念不一樣，對所有社會年輕人關心議題大家有共識，她不排斥和對方站同一個論壇上。

蔡壁如說，今天討論地方創生議題，2019年台灣列為地方創生原年後，這幾年都市集中，六都人口占全國7成人口，城鄉差距大，人口凋零和少子化，很多城鎮如何維繫，年輕人離開都會區，如何還鄉，對社區有創造力，對社區發展越來越好，都是大家討論內容。

蔡壁如表示，辦這種論壇不分黨派，她上月也參加時代力量的研討會，不同政黨坐在一起，才可以營造社會和諧，而非讓社會在意識型態上對立。

外傳她在民眾黨內失和，蔡壁如說，外人怎麼知道黨內問題呢，她說政黨本有不同聲音，要做溝通，她不是找外援，地方創生議題執政黨可能不在意，很多中間選民仍關心民生經濟和少子化等問題，不同政黨坐在一起，討論台灣未來，這是光明面，不要講成她尋求外援。

她說這個論壇和民眾黨所提方向不同，會聚焦國家民生經濟問題，例如今天的地方創生，下次可能談少子化，年輕父母對小孩教育問題，交通和能源問題，社會關心的廢死與否，論壇聚焦在百姓生活議題，不談意識型態。

蔡壁如表示，大家有共同想法而聚在一起，不要想成太嚴肅，講者都是受邀請，社會上要多元文化，她覺得不同政黨共同討論大家關心議題，社會才能和諧，而非一直對立，

今天在台中舉行「台灣新頁論壇」，出席來賓包含時代力量黨主席王婉諭，王婉諭也受邀主講，她說政黨間合作很重要，異中求同，對台灣社會發展很重要，過去看到跨黨合作方式很普遍，但近幾年政黨間衝突升高，非常可惜，開啟對話，讓大家看到不同立場和角度，理性探討公眾事務才是重點。

蔡壁如強調，民生經濟問題比起現在大家正在討論的政治口水更重要，幾個志同道合的好朋友，邀請她一起開啟一個全新的平台「台灣新頁論壇」，從這個論壇開始，讓這些社會應該高度關注，卻沒有機會被好好討論的議題，有一個全新的空間可以詮釋。

她說在論壇中，不會計較任何的黨派成見，因為民生議題本來就沒有顏色之分，希望累積足夠的能量和社會共識，由下而上的幫助這些議題找到真正的解決方案，從人民的視角出發。