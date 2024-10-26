快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

林佳龍訪瓜地馬拉 瓜國第一夫人化身導遊接待廖婉如

中央社／ 瓜地馬拉市25日專電
我友邦聖文森及格瑞那丁將於27日慶祝獨立45周年，賴清德總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使率團前往祝賀。圖／取自林佳龍臉書
我友邦聖文森及格瑞那丁將於27日慶祝獨立45周年，賴清德總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使率團前往祝賀。圖／取自林佳龍臉書

外交部長林佳龍率團出訪瓜地馬拉，瓜國第一夫人貝娜多也特別邀請林佳龍的夫人廖婉如同行。貝娜多更化身文化藝術導遊，親自帶領廖婉如造訪瓜國古城「安地瓜」，以及參觀「風箏嘉年華」的傳統民俗技藝。

貝娜多（Lucrecia Peinado）不只在個人臉書上，貼出和廖婉如參訪互動的影片，兩人更多次開心合照，比出愛心手勢，展現夫人外交的深厚情誼。

林佳龍在臉書貼文表示，貝娜多安排廖婉如一同前往沙卡德貝格（Sacatepequez）省的孫潘戈市（Sumpango），參觀當地著名的風箏工坊。因為每年11月1日是瓜國的掃墓節，與台灣的清明節相似。

當地民眾在掃墓節當天會舉辦「風箏嘉年華」，施放大型風箏，表示對先人最深的思念。廖婉如也對貝娜多表示，瓜國掃墓節的「風箏嘉年華」，與台灣的放天燈文化相似，未來或許可以規劃雙邊的文化交流體驗。

孫潘戈市製作風箏的技術及傳統文化，目前正在申請聯合國教科文組織非物質文化遺產，市長更邀請廖婉如明年一定要回到現場，感受「風箏嘉年華」的熱鬧與魅力。

貝娜多也安排參訪瓜地馬拉最有名的安地瓜（Antigua）古城，該地是世界知名旅遊景點，1543年建城，曾是西班牙殖民中美洲時期的首都，1979年被聯合國列為世界文化遺產。此外，貝娜多和廖婉如一同參觀馬雅文明展覽，欣賞當地年輕人組成的四重奏團隊，體驗傳統民俗文化。

林佳龍在貼文中表示，今年雙十慶典，貝娜多率領慶賀團來到台灣，停留的時間比原定計劃多出數天。在這期間，廖婉如親自接待貝娜多參訪台南奇美博物館。談到文化藝術與教育，兩人一拍即合，也因此在貝娜多的邀請下，兩位夫人跨越千里再次在瓜國相聚。

林佳龍也強調，這次雖然是他第3度到瓜國訪問，卻是首度有妻子廖婉如陪同，展開柔性的夫人外交。

林佳龍 瓜地馬拉 風箏

延伸閱讀

林佳龍訪瓜地馬拉 北京：盼瓜國認清大勢 做出正確選擇

林佳龍：台灣在呂宋經濟走廊可扮演很好角色

南非駐館恐遭迫遷 林佳龍：對等要求南非駐台辦遷館

真假阿拉伯商會鬧烏龍 林佳龍：一定捍衛駐台辦的權益

相關新聞

台獨金孫「祖國論」惹議 游盈隆：一些老獨派快坐不住了

賴清德總統國慶晚會拋出「祖國論」，至今餘波盪漾。台獨大老辜寬敏遺孀王美琇日前表示，要問賴清德這個國家從何而來？掀開獨派壓...

中職封王戰成「盧賴對決」？ 球迷看好誰進總統府現端倪

中職35年冠軍戰飄出濃濃政治味。賴清德總統賽前向他支持統一獅喊話，表明會在總統府迎接統一獅；昨天到場力挺地主隊兄弟的台中...

國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原...

沒收的周杰倫門票怎處理？ 葉元之批：政府末梢神經麻痺

周杰倫演唱會引起黃牛之亂，警政署通令全國查緝，陸續抓到多隻黃牛。國民黨立委葉元之今天表示，後續延伸的問題是，這些黃牛擁有...

淡江大橋上梁新北巿府不知 藍議員批「作秀」、綠回「好事」

交通部長陳世凱今天下午將出席淡江大橋橋梁主塔上梁典禮，但地方沒收到相關通知。國民黨議員批評「淪為作秀現場、自我感覺良好」...

徐巧芯民防法修正案綠喊異議 藍黨團未擋：為朝野和諧

國民黨立委徐巧芯等20名立委針對民防法，提出修正草案，刪除學生、軍事勤務等詞彙，避免學生上戰場，今日立法院會遭民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。