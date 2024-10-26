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明年台灣光復80周年 朱立倫倡光復節改國定假日

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇張曼蘋／台北報導

昨天是台灣光復節七十九周年，國民黨主席朱立倫昨表示，明年是台灣光復八十周年，他主張光復節應該改為國定假日。民眾黨立委林國成表示，光復節較具有政治意涵，可再審慎思考；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，國民黨不如乾脆提案一年放假三六五天。

朱立倫表示，光復節是台灣歷史上重要的日子，一九四五年的十月廿五日，隨著日本戰敗，結束了日本對台灣五十年的殖民統治，將台灣以及澎湖移交給中華民國政府，這天政府定為台灣光復節。

朱立倫強調，沒有抗戰八年的勝利，沒有台灣的光復；沒有台灣的光復，沒有七十九年後今天民主自由繁榮的台灣。今天在台灣朝野或有許多分歧，但是面對日本結束殖民統治與中華民國治理台灣開始的這天，當然應該共同慶祝與紀念。

朱立倫呼籲，明年的十月廿五日是台灣光復八十周年，希望賴清德總統能夠帶領國人一同慶祝這個重要的節日。最近在立法院正在討論國定假日的增加，台灣光復節應該改為國定假日。

林國成表示，他不反對將光復節改為國定假日的想法，人民也會希望假日能多放，只是光復節本身具有政治性意涵，若要用此節日去談論是否放假，要全民都去支持機率比較低，反而像是教師節、勞動節的接受率會比較高。

吳思瑤表示，立法院遍地烽火，國家紀念日是否增加可以討論，但若增加假日是針對個別群體提出訴求，卻沒有兼顧台灣經濟發展，產業動能勢必受到影響。

光復節 國定假日 朱立倫

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