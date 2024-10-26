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陸：民進黨改變不了兩岸同屬一中

聯合報／ 特派記者陳政錄謝守真、記者廖士鋒／連線報導

賴清德總統昨天赴金門，對古寧頭戰役七十五周年發表談話。大陸外交部發言人林劍表示，「台灣是中國領土的一部分，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台海兩岸同屬一個中國的事實，更改變不了兩岸終將統一、也必然統一的歷史大勢」。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，昨天是台灣光復節，賴清德不紀念光復反而和中國大陸對抗，這是非常要不得的，不管從哪個角度上來看，「台灣光復的意義，遠大於中國內戰的問題」。

他說，戰爭有勝有敗，金門戰役的發展是戰域裡面的過程，它不會影響整個局面，後來因美國的介入，使得台灣問題至今都得不到解決，這是問題核心。

包承柯稱，台灣問題發展到今天，「希望用和平的方式來解決及處理現在兩岸在政治上的分歧」，這個政治分歧，只能在大家同是中國人的框架裡才能解決。「台灣是中國一部分是不可改變的，這是個政治大問題」，一定要解決「台獨」的立場。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，從賴日前拋出「祖國論」，到雙十講話，和昨天的講話內容，明顯可見民進黨就是想盡辦法將兩岸各個歷史事件，放大成兩個國家之間的主權之爭，以偷渡並強化其「兩國論」，從「一中一台」、「一邊一國」的定位基礎上來討論兩岸關係。

民進黨 賴清德 金門

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