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聯合國微信影片 講解2758號決議過程

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
聯合國微信公眾號25日貼出影片，講解2758號決議。（圖／截自「聯合國」微信公眾號）
聯合國微信公眾號25日貼出影片，講解2758號決議。（圖／截自「聯合國」微信公眾號）

昨天是聯合國二七五八號決議通過的五十三年，聯合國在大陸微信平台的公眾號發布一百五十秒的影片講解二七五八號決議過程，形同再度重申聯合國的立場、中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府。

聯合國僅在微信公眾號發布這則影片，並未在微博、X、臉書平台發布；去年乃至前年的十月廿五日，聯合國也都沒有在微信發布影片講解二七五八號決議。

影片旁白指出，一九四九年十月中華人民共和國成立後，中國總理兼外長周恩來多次致電聯合國秘書長和聯大主席，聲明中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府。但美國採用延期審議的策略，主張聯大暫時不討論中國代表權問題。

旁白指，六十年代隨著亞洲與非洲新興國家大多支持中華人民共和國，美國改提重要問題提案，認定中國代表權問題屬於必須由聯大三分之二多數贊成才能作出決定的重要問題。

進入七十年代，國際格局發生變化，一九七一年十月廿五日晚，聯大先是否決了沙烏地阿拉伯提出的延遲表決的動議，又以五十九票反對，五十五票贊成，十五票棄權，否決了當年的「重要問題」草案。隨後美國連同日本等國緊急提出臨時動議，主張將阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等廿三國所提草案中，有關「驅逐蔣介石的代表」的段落分開表決，然而這一動議同樣未獲通過，「眼見大勢已去，蔣介石的代表離開了會場」。

聯大最終以七十六票贊成，三十五票反對，十七票棄權，通過了兩阿提案，決定恢復中華人民共和國的一切權力，承認他的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表。

影片 微信 聯合國

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