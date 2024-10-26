歐議會通過挺台決議 陸跳腳 我感謝

歐洲議會廿四日以壓倒性的四三二票多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會二七五八號決議的錯誤解讀及持續環繞台灣的武力挑釁」決議。兩岸官方對此隔空交火，大陸方面表示「強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」，陸委會則呼籲北京停止以蓄意扭曲的聯大二七五八號決議，在國際間強迫推銷「一中」謊言。

賴總統昨透過社群平台表示，非常感謝歐洲議會高票通過支持台灣的決議案，表達反對中國曲解聯合國大會二七五八號決議文內涵，用以限縮台灣的國際參與。他說，大家共享的價值與對和平的堅持，將能團結一起，共同打造更強健的民主保護傘。

陸委會指出，中共屢以聯大二七五八號決議連結其「一中原則」，企圖構建武力犯台的法理依據。陸委會強調，聯大第二七五八號決議只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，及處理台灣與中華人民共和國的關係。

大陸駐歐盟使團發言人則表示「強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉」，該發言人強調二七五八號決議明確不存在「兩個中國」、「一中一台」，「在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間」，「奉勸那些無知政客不要螳臂當車，盡早放棄借台灣問題遏制中國發展、阻止中國統一大業的幻想」。

大陸駐歐盟使團團長蔡潤廿四日會見歐盟對外行動署秘書長薩尼諾表示，「就台灣問題闡明立場，要求歐方採取切實措施糾正有關錯誤做法，以實際行動恪守一個中國原則」。

歐洲議會有七二○席議員、八個黨團，由歐盟各國依人口比例選出歐洲議會議員。此次反對決議的主要在「主權國家歐洲黨團」、「歐洲議會左派」、以及無所屬議員；棄權者較多屬「歐洲愛國者」。至於「歐洲人民黨」、「社會民主黨」、「復興歐洲」、「歐洲保守派和改革主義者」、「綠黨／歐洲自由聯盟黨團」，則大多贊成。