赴苗栗視察 卓榮泰：灌溉晶圓與良田同等重要

中央社／ 苗栗縣25日電
苗栗縣長鍾東錦今天趁行政院長卓榮泰到苗栗視察科園區供水基礎建設時，爭取中央支持興建天花湖水庫。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天趁行政院長卓榮泰到苗栗視察科園區供水基礎建設時，爭取中央支持興建天花湖水庫。記者吳傑沐／攝影

行政院長卓榮泰今天為桃竹苗大矽谷計畫到苗栗視察淨水場，了解水源供應、備援情形，自嘲像水電工，每天緊盯水電供應，以前水灌溉良田，現在水灌溉晶圓，兩者同等重要。

卓榮泰上午先前往竹南科學園區服務處，聽取國科會簡報「桃竹苗大矽谷推動方案：新竹科學園區擴建計畫」，隨後由經濟部長郭智輝、自來水公司董事長李嘉榮、苗栗縣長鍾東錦等人陪同，前往永和山水庫東興淨水場視察，聽取水公司簡報苗栗縣整體供水現況及東興淨水場一期沉澱池改善、鯉魚潭淨水場水源北送苗栗幹管工程等供水建設。

鍾東錦表示，經濟部在民國83年規劃興建天花湖水庫，102年通過環評，當時因地方反彈而停擺，隨著桃竹苗大矽谷計畫獲核定，未來高科技產業進駐，用水需求勢必大增，他支持興建天花湖水庫。

鍾東錦說，當時不少地主處於中壯年仍能耕作，且徵收款偏低，淹沒區反彈聲浪很大，如今農民上了年紀，不太能耕種、年輕一代接手意願又低，若中央評估水源調度需求，認為有必要興建，建議明確說明，加速評估定案，對大矽谷計畫及苗栗、台灣整體水資源調度都有幫助。

根據自來水公司資料，截至今年6月底，苗栗縣自來水普及率約87.5%。鍾東錦表示，全國（本島）普及率已達95%，苗栗縣是倒數第4，期盼中央加速無自來水地區供水改善及延管，有效提高普及率，相信對未來推動水源開闢、水庫相關工程時，能獲得地方更多支持。

卓榮泰表示，水、電是重要民生資源，也與經濟發展息息相關，桃竹苗大矽谷計畫要成功，基礎工程要率先設置好，才能在未來產業高速發展時，不用再去傷腦筋這些問題。他同時拿出手機查詢水庫目前水位，自嘲自己與經濟部長「每天像水電工一樣，要看水、電夠不夠」。

卓榮泰指出，台灣現在要開源、興建水庫非常困難，天花湖水庫從早期可行性評估至今，當初反對的原因或許已經改變，請經濟部持續深入瞭解地方意見，妥善規劃，對於民眾會產生疑慮的問題都要講清楚，讓大家安心。

卓榮泰說，水資源愈來愈珍貴，台灣沒有農業就沒有產業，農漁優先是政府政策，但隨著科技經濟發展產業也是必要步驟，所以「以前的水灌溉良田，現在的水灌溉晶圓，兩者同等重要」，在開發過程中，對在地居民、農漁損害、損失要降到最小，才符合政府推動科技與經濟發展的初衷。

水庫 矽谷 經濟發展

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