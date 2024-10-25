國會改革釋憲出爐 府：賴總統願赴立院國情報告

憲法法庭今天針對國會改革法案做出釋憲判決，關鍵條文大多違憲。總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利。

郭雅慧表示，立法院職權行使法及刑法從修法到釋憲的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今憲法法庭已經作出判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護我國自由民主憲政體制，為國家永續發展及人民權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。