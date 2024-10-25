國會改革釋憲出爐 府：賴總統願赴立院國情報告
憲法法庭今天針對國會改革法案做出釋憲判決，關鍵條文大多違憲。總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利。
郭雅慧表示，立法院職權行使法及刑法從修法到釋憲的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今憲法法庭已經作出判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護我國自由民主憲政體制，為國家永續發展及人民權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。
郭雅慧進一步表示，賴清德總統也願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告；於國家最高立法機關，向全體國人報告國家發展情勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言