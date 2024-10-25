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大法官判決加速藍營出招？林思銘：提修法仍按照期程

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
憲法法庭今日判決國會改革法案幾乎違憲，判決結果是否會加速國民黨立院黨團推動修法？黨團書記長林思銘表示，還是按照期程。記者屈彥辰／攝影
憲法法庭今日判決國會改革法案幾乎違憲，判決結果是否會加速國民黨立院黨團推動修法？黨團書記長林思銘表示，還是按照期程。記者屈彥辰／攝影

憲法法庭今日判決國會改革法案幾乎違憲，國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，明定大法官現額人數等。關於判決結果是否會加速國民黨立院黨團推動修法，黨團書記長林思銘表示，還是按照期程。

林思銘說，針對憲法法庭判決，會盡快針對大法官判決理由詳細分析，黨團會再次回應社會大眾期待。至於憲法訴訟法修正，還是按照期程，不必把憲法訴訟法修法與本次憲法法庭判決連結。

至於影響大法官人事案審查，林思銘表示，對於人事審查，必須要一個月且要召開聽證會這點，大法官認為是合憲的。會在此情況下，儘速做大法官人事案審查，不管是大法官人事案、NCC委員人事案、考試委員人事案審查，都是持開放態度，會按憲法法庭判決後的條文，儘快展開審查。

修法 大法官 憲法法庭

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