國會改革法案釋憲出爐 行政院：敬佩尊重將配合行使職權

司法院憲法法庭針對國會改革法案做出釋憲判決，行政院長卓榮泰表示敬佩及尊重，並將配合判決內容行使憲法職權。

行政院表示，有關憲法法庭針對「立法院職權行使法」部分修正條文及「中華民國刑法」第一四一條之一修正條文違憲爭議作出一一三年憲判字第九號判決，就關於總統國情報告、質詢、人事同意權、調查權、聽證等部分，憲法法庭大多給予「違憲而立即失效」的宣示，對藐視國會罪的刑罰及罰鍰部分，亦一律宣告違憲而失效；另就立法院之委員會調查專案小組的設計，同樣宣告違憲失效。

卓榮泰表示，行政院對本判決所宣示捍衛憲政秩序、維繫權力分立、守護民主價值、保障人民權利之意旨，表示敬佩及尊重，並將配合判決內容行使憲法職權，共同維護憲政精神。