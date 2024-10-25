民進黨團對卓揆譴責案無異議 葉元之：無聲抗議

立法院會今天處理民眾黨團對行政院長卓榮泰提出的譴責案，並提案逕付二讀，民進黨團卻沒喊有異議。國民黨立委葉元之解讀，民進黨團釋放卓榮泰做不好的訊息，所以當在處理這案時，現場一位民進黨立委都沒有，這是一種無聲的抗議。

民眾黨團提案指出，行政院長對整體施政良窳應負全責，惟卓榮泰自任行政院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益之保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則 ，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲的譴責案。

葉元之說，立法院長韓國瑜在唸這個案子的時候，他和國民黨立委黃健豪跑到前面去喊支持，結果現場一位民進黨立委都沒有，理論上民進黨都會在院會安排幾位值日生，這個訊息非常明顯，就是民進黨團也支持這個譴責案。

葉元之指出，民進黨團不想要的案子一定會非常積極的反對，例如今天就把國民黨立委徐巧芯所提的「民防法部分條文修正草案」退回程序委員會，按照同樣的邏輯，民進黨團一定會在現場反對、表達意見，結果卻沒有，「我覺得他們是一種無聲的抗議。」