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國會改革法案幾乎全違憲 國民黨團批「國恥日」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對國會改革法案，憲法法庭今日宣判總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等違憲，國民黨立法院黨團今下午舉行記者會回應，書記長林思銘稱今日為「國恥日」、「憲政史上一大恥辱」。前監察委員仉桂美說，弱化的國會是全民莫大的災難。記者屈彥辰／攝影
針對國會改革法案，憲法法庭今日宣判總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等違憲，國民黨立法院黨團今下午舉行記者會回應，書記長林思銘稱今日為「國恥日」、「憲政史上一大恥辱」。前監察委員仉桂美說，弱化的國會是全民莫大的災難。記者屈彥辰／攝影

針對國會改革法案，憲法法庭今日宣判總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等違憲。國民黨立法院黨團今下午舉行記者會回應，書記長林思銘稱今日為「國恥日」、「憲政史上一大恥辱」。前監察委員仉桂美說，弱化的國會是全民莫大的災難。

林思銘說，大法官是憲政最後一道防線，做出這樣的判決，根本是附隨民進黨不演了，府、院、黨團聯手大法官公然挑戰民意，大法官自甘墮落，甘為府院黨打手。他稱這次為「憲政危機」，是我國憲政史上一大恥辱。過去8年在民進黨一黨獨大情況下，立法院根本是執政黨立法局，本屆國會呈現三黨不過半，人民期待落實監督制衡下的三權分立結果，卻讓人民期待落空。今為國恥日，國民黨團對綠油油大法官判決無法同意，表達最強烈抗議。把國會的牙齒都拿掉了，如何發揮監督功能？大法官此次解釋背離民意。

國民黨立委翁曉玲說，判決結果與預期差不多，在大法官針對國會改革法案暫時處分凍結後，那時就可以預判大法官早已做成心證，今天憲法法庭判決只是再次證明這群大法官是「保皇大法官」。 她質疑，官員於國會說謊不用負責嗎？人民偽證要被制裁，官員在國會說謊卻不必受行政或刑事處罰？

仉桂美表示，大法官是司法最後守護神，此案完全背道而馳，大法官沒有造法權，我國非美國司法審查制，此案大家非常清楚，是經過立法院2分之1委員三讀通過，棄多數不顧而提出覆議，覆議失敗後仍不服輸，所以此案大法官不應受理，卻把政治問題當成司法問題處理。

仉桂美提到， 此次判決是開倒車，若以國會調查權來看，在釋字585號解釋，319偵調會那時的權限較現在大，不知道為何大法官趨向萎縮立法院權限？另外，藐視國會罪、偽證罪在美國、德國都是入刑法的，中華民國大法官很寬大，行政官員來國會做偽證與否可清楚用事實判定，或是否違反誠信原則，這是國家最基本原則，如果都違反卻不入刑，為何中華民國法制比其他國家更倒退，等於鼓勵官員說謊且毫無責任。

仉桂美指出，此次判決中，只要是有拘束力的部分，大部分都宣告違憲，甚至連行政罰鍰的部分都是。民國94年通過「行政罰法」，立法院竟不能用，被宣告違憲，台灣有非常多法學專業者，此事絕對可受公評。社團法人、利害關係人拒絕提供資料，原條文可科處罰鍰，竟也被認為違憲，立法院武器在哪裡？沒有看過這麼弱勢的立法權，弱勢立法權是保障無能政府，這是違反民意的，在咎責這部分是明顯失衡，實務上一定會碰壁。

仉桂美更說，如果調查權僅及於官員且是部分權限，涉及違反公共利益的案件，官員來都可以拒絕回答，請問調查權武器在哪裡？她不知道為何要開倒車，弱化的國會是全民莫大的災難。

仉桂美 大法官 立法院

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