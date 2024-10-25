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立院查蛋小組違憲 楊瓊瓔：這種判決 全民自有公斷

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔表示，她會繼續尋求願意監督的委員合作，往成立進口雞蛋案調查委員會的方向努力。圖／楊瓊瓔辦公室提供
國民黨立委楊瓊瓔表示，她會繼續尋求願意監督的委員合作，往成立進口雞蛋案調查委員會的方向努力。圖／楊瓊瓔辦公室提供

國會改革法案釋憲案結果出爐，委員會決議設立的調查專案小組遭判違憲，已在立法院成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效力。國民黨立委楊瓊瓔今天表示，她會繼續尋求願意監督的委員合作，往成立進口雞蛋案調查委員會的方向努力。

楊瓊瓔上會期擔任經濟委員會召委，7月11日主持通過成立「進口蛋調查小組」，由民眾黨立委張啓楷擔任調查小組召集人，預計調查超思案等進口蛋爭議。

楊瓊瓔表示，世界各重要民主國家國會都有調查權，大法官做出這種判決，全民自有公斷，而對於超思進口雞蛋案，雖然經濟委員會現在的調查小組不能運作，但根據這次對於「立法院職權行使法45條」等的釋憲結果，還是可以從立法院院會決議的途徑來成立調查委員會。

楊瓊瓔說，現在她還沒跟黨團討論，但以個人立場來說，她主張應據此提案，在院會成立專案進口雞蛋案的調查委員會，一樣可以進行調查聽證，人民有知的權利，政策缺失或弊端，一定要透明課責，才能避免重蹈覆轍。

楊瓊瓔也指出，可以預見，這樣的調查委員會，可能聽證、查資料都要經過全院程序，實務上可能會增加許多調查上的限制，從此角度來看，釋憲結果對人民的權益可說是不進反退，不過為了落實監督職責，還是要全力查到底。

楊瓊瓔指出，大家記憶猶新，兩年前超思進口雞蛋，一個50萬小公司竟可處理千萬、上億元標案，立委、人民不斷質疑，農業部卻拚命為超思掛保證，更說超思「有實績」，且當時立委向政府要相關資料，卻都要不到。

楊瓊瓔續指，最後政府進口購買1億5千多萬顆雞蛋，卻有5580萬顆蛋放到過期銷毀，整個專案花大約10億元，而其中光儲藏、銷毀等處理過期蛋，就花了4.7億元。過了兩年，農業部長跟政府都換人了，監察院8月才查出來，當時畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀都出包，其中竟還包括超思簽約時根本還沒成立，以及畜產會最後付款時，是給廠商「空白」單據，讓廠商自填請款。

楊瓊瓔強調，扯到不行的弊端情節在人民面前上演，如果國會當時擁有調查權，農業部當時就必須說實話，就不能逃避監督，人民就可以避免損失，而更必須讓全民知道的是，一直到這個月他質詢行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季，對於超思案誰該負責？貿易商有沒有「低價高報」賺錢？都推說檢調調查當中，不願正面回應。

楊瓊瓔指出，專案進口雞蛋政策失敗，但進口時，立委要資料要不到，進口完立委要資料，則變成檢方調查中不便提供，目前為止，也沒有一位大官需要為此負責，有這麼「鴨霸」的事情嗎？此事若不查清楚，面對不願檢討的政府，以後人民權利更難以伸張，政府還是欠人民解釋與道歉，她會繼續尋求願意監督的委員合作，往成立進口雞蛋案調查委員會的方向努力，還全民真相。

楊瓊瓔 超思 雞蛋

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