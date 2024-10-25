黃國昌：大法官呵護備至 替賴總統鋪好康莊大道

國會改革法案今釋憲，針對總統國情報告部分，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，此判決表面上是打臉賴清德總統，但實質是呵護備至，幫賴清德鋪好康莊大道，唯一合憲就是總統來，愛說什麼就說什麼，「這是台灣人要的民主法治嗎？」民眾黨團更將今天正式更名「民主倒退 集權復辟」日。

民眾黨團今針對釋憲開記者會，黃國昌被問及國情報告一事，他說，這次判決對行政官員呵護備至，其中也包括總統，先不提過去賴清德曾在政見發表會說過，總統有義務應立院的邀請來國情報告，後來改口是諮詢，而憲法法庭表面是打臉賴清德，但實質是呵護備至，其中第15條之2部分，大法官只有宣告部分違憲，總統國情報告由總統自己決定，議題、範圍跟內容不能限制。

黃國昌說，憲法法庭幫總統鋪陳好國情報告的場域，總統愛來不來由他自己決定，來了要講什麼也是自己決定，判決說本於職權，總統可以自行決定，幫總統要來已經鋪好康莊大道，賴清德也不用擔心違反當初選總統承諾，因為大法官已立好擋箭牌，唯一合憲就是總統來愛說什麼就說什麼。

現場媒體追問大法官人事同意權部分，黃國昌表示，針對大法官人事全審查並沒有「繼續擱置」，民眾黨的立場都沒有變，就是堅持實質審查，外界要去追問的應該是「誰把人事同意權排入議程審查？連民進黨自己都沒有，我才多次公開質疑民進黨在打假球，一方面從沒有要求把人事權排入議程審查，又說在野黨不願意審查，到底在演哪一齣？」

民眾黨立院黨團稍早更發聲明說，2024年10月25日在台灣民主史上，將正式更名「民主倒退 集權復辟」日，台灣的民主進程遭綠色威權出手重擊、倒退回集權時代。