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影／國會改革法案大部分違憲 立院下周一邀周萬來報告

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
憲法法庭今天宣告國會改革法案部分違憲，立法院司法及法制委員會下周一邀請立法院秘書長周萬來進行專題報告，並備質詢。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭今天宣告國會改革法案部分違憲，立法院司法及法制委員會下周一邀請立法院秘書長周萬來進行專題報告，並備質詢。圖／聯合報系資料照片

立法院修正立法院職權行使法釋憲案，憲法法庭今天宣判部分違憲。立法院司法法制委員會，下周一立即邀請立法院秘書長周萬來專題報告，並備質詢，因應立法院職權行使法部分違憲後續對策。

立法院司法法制委員會下周由民進黨立委鍾佳濱輪值召委，釋憲結果今天下午出爐後，司法法制委員會立即安排下周一，邀請周萬來針對釋憲結果專案報告。

鍾佳濱表示，周萬來是國會活百科全書，立法院職權行使法是立法院最重要法條，如今釋憲結果出爐，連帶會影響立法院職權行使法新修正部分條文失效外，原本施行的法條可能也會受到拘束，甚至被判失效的情形。

鍾佳濱舉例，上會期很多委員會成立調查小組，憲法法庭宣告違憲，委員會並無調查權，成立專案調查小組無效，所以邀請周萬來說明未來如何因應。

周萬來 立法院職權行使法 釋憲

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