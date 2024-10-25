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影／國會改革法案大部分違憲 立院下周一邀周萬來報告
立法院修正立法院職權行使法釋憲案，憲法法庭今天宣判部分違憲。立法院司法法制委員會，下周一立即邀請立法院秘書長周萬來專題報告，並備質詢，因應立法院職權行使法部分違憲後續對策。
立法院司法法制委員會下周由民進黨立委鍾佳濱輪值召委，釋憲結果今天下午出爐後，司法法制委員會立即安排下周一，邀請周萬來針對釋憲結果專案報告。
鍾佳濱表示，周萬來是國會活百科全書，立法院職權行使法是立法院最重要法條，如今釋憲結果出爐，連帶會影響立法院職權行使法新修正部分條文失效外，原本施行的法條可能也會受到拘束，甚至被判失效的情形。
鍾佳濱舉例，上會期很多委員會成立調查小組，憲法法庭宣告違憲，委員會並無調查權，成立專案調查小組無效，所以邀請周萬來說明未來如何因應。
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