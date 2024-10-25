國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原則要求，而根本影響法律成立基礎與效力程度。

立法院5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，6月26日生效。民主進步黨立法院黨團、行政院、總統賴清德與監察院先後聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭做出113年憲判字第9號判決。

立法程序部分，聲請人主張修法程序背離責任政治與民主原則，已達重大明顯瑕疵的違憲程度，但立法院指修法目的在於維護人民知的權利，修法過程符合相關議事規則。

憲法法庭表示，修法程序實質討論時間極其有限，且依議事紀錄，第二讀會議場常處於一片混亂，且二、三讀程序表決都採單向贊成者舉手表決方式通過，立法程序難謂沒有瑕疵。

不過，憲法法庭說，表決方式的決定與實際運作是國會議事自律範疇，而相關條文曾於委員會審查階段由相關機關表示意見並開公聽會，表決時非完全匿名的無記名表決，基本上人民仍得依各黨團立場，辨識所屬立法委員表決意向，進而為民主問責。

憲法法庭表示，相關法律尚不因立法程序瑕疵而牴觸憲法。至於這樣的立法程序是否符合民意要求與期待，應由人民於相關民主程序為民主問責的判斷，但這不是憲法法庭審查範圍。