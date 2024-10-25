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影／黃國昌：國會改革法案釋憲結果 讓賴清德非常開心

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
憲法法庭今宣判國會改革法案，民眾黨立法院黨團稍早開記者會。記者張曼蘋／攝影
憲法法庭今宣判國會改革法案，民眾黨立法院黨團稍早開記者會。記者張曼蘋／攝影

憲法法庭今宣判國會改革法案，立法院可邀請總統國情報告、但對總統無憲法拘束力、且即問即答規定違憲。其他關於調查權、人事權等，不少規定被宣告違憲。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，相信此判決讓賴清德總統、行政院長卓榮泰非常開心，給所有行政官員免死金牌。

民眾黨團稍早開記者會，黃國昌表示，這判決對行政官員呵護備至，令人非常遺憾，仔細看針對這次國會改革法案中，民進黨吵最兇的反質詢，大法官也沒有宣告違憲，而現在民進黨提名的司法院正副院長跟大法官，要求被提名人提送資料時，寫的是真是假沒有違憲，但當這些人被要求處罰時就違憲，代表這次判決要讓國會調查權徹底空洞化。

黃國昌說，最讓他震驚、也最荒謬的是如今由民進黨組成的憲法法庭，創造中華民國特有的憲政價值，就是中華民國行政官員在國會內公然說謊，不可以處罰，若處罰就是違憲，「這是大家所想要的民主法治？」各國到底哪個國家的行政官員在國會內，可以說謊不用負責任？

黃國昌表示，今天判決在琳瑯滿目條文，只要涉及處罰就是違憲，非常遺憾將要離開司法院的「綠色大法官」，在卸任前留給台灣民主憲政怎樣的未來，但他相信這判決讓賴清德、卓榮泰應該非常開心，因為給所有行政官員一個免死金牌，未來大家在國會時，跟以前一樣能混就混，能騙就騙，反正不用承擔任何法律責任。

民眾黨團副總召吳春城強調，台灣正式進入獨裁時代，這些法官對得起自己的良心？大家都在為特定政黨服務，「司法墮落就在我們眼前。」民眾黨團幹事長麥玉珍則說，民眾黨全體必定會一步步把國家還給人民。

司法院 民眾黨 黃國昌

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