影／剩「不得反質詢」合憲 翁曉玲：這批大法官都是保皇派

國會改革釋憲案出爐，大法官宣告國會改革「部分違憲」。國民黨立委翁曉玲批評，這次憲法判決證明大法官都是「保皇派」，立法院邀請賴清德總統例行報告、藐視國會罪都被宣告違憲，國會成立調查委員會也處處受限制，只剩官員不得反質詢合憲，但也不得有處罰。

翁曉玲解釋，國會改革法案中，立法院可以定期邀請賴總統例行性報告，此部分被宣告違憲，等於是立法院仍可邀請賴總統國情報告，但不得針對內容、詢問方式有所限制，等於是立法院邀請賴總統來，想講什麼就講什麼。

翁曉玲說，這批大法官也護航行政官員，國會改革法案中「藐視國會罪」也都被宣判違憲，未來行政官員談話可以不付法律責任，官員反質詢、無故缺席不到，都不可以處罰。

而關於國會調查權部分，翁曉玲說，大法官認為立法院調查權也要限縮，立法院專案小組都失效，國會要成立「調查委員會」必須經過立法院院會決議，不能由立法院各委員會內部成立調查專案小組，而邀請社會人士也被大法官認定違憲，人民可以決定自己是否自由參加。

翁曉玲說，立法院想強化監督權推出國會改革法案，遭大法官一筆抹煞，憲法判決認為立法院不宜再有更堅強的監督力量。雖然大法官判決如此，但她監督改革的決心不會改變，縱使被大法官宣告違憲，她將修法繼續強化國會監督力量。