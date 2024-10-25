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白忙一場！立院調查小組查鏡電視、進口蛋⋯遭宣告違憲

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國會改革法案釋憲案今天出爐，經委員會之決議設調查專案小組，行使調查權與調閱權之規定部分，違反立法院調查權應由立法院自為行使之憲法要求，自本判決宣示之日起，失其效力。圖／聯合報系資料照片
國會改革法案釋憲案今天出爐，經委員會之決議設調查專案小組，行使調查權與調閱權之規定部分，違反立法院調查權應由立法院自為行使之憲法要求，自本判決宣示之日起，失其效力。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案調查權遭大法官宣告違憲，已在立院成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效力。面對大法官的違憲宣告，國民黨籍召委將和委員會成員討論再決定後續如何因應。但若以過去立院僅能成立調閱小組的模式，恐怕立院仍無法釐清爭議案件中的各項疑點。

國會改革法案釋憲案今天出爐，在調查權部分，判決指出，經委員會之決議設調查專案小組，行使調查權與調閱權之規定部分，違反立法院調查權應由立法院自為行使之憲法要求，自本判決宣示之日起，失其效力。

國會改革法案修正實施後，立法院先後依法在委員會成立鏡電視及進口雞蛋調查小組，不過今天被宣判違憲。

至於是否再成立調閱小組，國民黨交通委員會召委魯明哲表示，會在委員會裡面做討論，因為委員會是合議制，同時釐清委員會能擁有多少的調查權，在可以的範圍內盡最大努力。

國民黨經濟委員會召委呂玉玲則說，將安排相關部會針對超思雞蛋案件進行專案報告，後續相關因應會再跟委員會成員討論。

不過，以鏡電視申設資料調閱小組為例，雖然在今年3月底成立，但5月間調閱小組召集人立委林國成、魯明哲前去查閱主管機關回復的文件時，等了二個月的資料，四、五個檔案夾不但資訊匱乏，其中第四個檔案夾只有一張紙，內容是檢調有調幾次資料，但不知道調什麼文件，亦無說明。當時魯明哲就批評，他有種被不斷拖延，被耍的感覺。

國會改革法案 調查權 雞蛋

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