綠讚侯友宜「國民黨良心」 新北議場變中央總預算陳情大會

中央政府總預算案持續卡關，新北市議會今總質詢，綠營議員藉質詢新北社福預算不可能編足編滿，反映中央禁伐補償預算編列爭議，更提到「原住民保留地開發管理條例」還沒通過，已在討論補償問題是本末倒置，綠議員稱侯友宜是「國民黨的良心、國民黨的希望」，盼侯要求子弟兵立委吳宗憲等人，讓中央總預算付委，地方議場成為中央預算陳情大會。

新北市議會總質詢，今天下午由民進黨新潮流為主的議員顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪、林秉宥與蘇錦雄聯合質詢，蘇錦雄更以阿美語質詢侯友宜，爭取族語教學與禁伐補償相關權益。

蘇錦雄詢問新北烏來原鄉目前禁伐補償情形？侯友宜表示，禁伐補償預算還在立院審議中，能照顧原住民力量多一點，地方都欣然接受，他尊重立法院職權，通過後會按照規定辦理。

侯友宜說，目前原民會核定面積約600多公頃，案件數約1721件，核准1707件，經費1930萬左右，對於不足的費用，盼原民會增加補助經費。

不過蘇錦雄指出，事實上土地所有人不一定是原住民族人；原民局長林瑋茜指出，全台都有類似情況，原保地實際領用禁伐補償的人，不是實際土地所有人，新北也有針對如此情況行文原民會，不希望禁伐補償導致族人不再利用土地，跟土地愈來愈遠。

戴瑋姍指出，新北市敬老卡480點，如果要編好編滿，要40億元，但過去新北只編17億元左右，她身為專業議員不會要求編好邊滿，如果足額編滿，剩下6成費用就卡在那，侯應呼籲中央國民黨立委如吳宗憲等人，不要因相關預算沒編滿而卡住中央預算。

侯友宜強調，有些法定預算一定要執行，新北敬老卡不是法定預算，就按照法律規定去做，涉及法令問題尊重立法院，要先做好充分溝通討論 。

林秉宥也說，新北市禁伐補償只有300多人領到，當初大法官裁定用人頭申領是違法的，但裁定過了3年數據完全沒有改變，目前「原住民保留地開發管理條例」都還沒通過，卻已先在處理補償問題。

侯友宜強調，他支持原保地禁伐補償應交給原住民，才能符合公平正義。

顏蔚慈稱讚侯友宜是國民黨的良心與希望，希望侯友宜能夠呼籲中央藍營「政客」，別因政治目的，綁架新北市與原住民族人，否則新北市14億新興計畫，都無法動支。