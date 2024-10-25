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綠批「藍卡總預算案如卡新北補助」葉元之：連預算法都搞不清楚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供
國民黨立委葉元之。圖／葉元之辦公室提供

民進黨新北市議員批，新北市國民黨立委卡中央明年補助新北市的1013億元。國民黨立委葉元之表示，完全是造謠，昨日朝野才達成共識，下周安排行政院長卓榮泰報告總預算的編制情形，民進黨是在玩兩面手法，且這群議員連預算法都搞不清楚。

葉元之表示，昨日朝野的共識，證明現在預算雖然還沒付委，但其實正在進行審議的過程。就是因為立法院發現行政院，沒有依照三讀通過的法律（原住民保留地禁伐補償條例）以及主決議（健保點值、公糧收購價）編預算，所以才要求行政院重編。

葉元之指出，沒有人要擋任何預算，只是希望行政院依法編列，若做到就可立刻進入委員會審議。民進黨一方面同意卓榮泰來報告預算編列情形，一方面又叫地方議員出來造謠，是在玩兩面手法嗎？有真心希望總預算付委審查嗎？

葉元之提到，從這些民進黨新北市議員造謠的內容來看，可以發現他們根本不懂預算，「這樣他們怎麼審新北市預算啊！」

葉元之解釋，民進黨說總預算沒過，明年中央補助1013億元會全被擋下，簡直是胡說八道。退一萬步來說，依照預算法規定，即便是明年總預算還沒通過，每年常態性、延續性的預算仍然都可以使用。中央明年補助新北市的預算當中，絕大多數都是常態性跟延續性的，完全不受影響。

葉元之批，更讓人覺得荒謬的是，過去在新北市議會，擋新北市政府預算的就是這群人。近年來他們在市議會亂刪預算，去年提出超過1000張的刪除預算動議單，刪減金額高達數百億元，還好在國民黨的支持下，新北市預算才有驚無險通過，新北市建設才得以持續。

葉元之說，結果這群民進黨議員現在搖身一變，又忽然很重視新北市預算了，簡直是做賊喊捉賊。「是不是每個都在演員訓練班受過訓練啊！實在太會演了！」

民進黨 葉元之

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