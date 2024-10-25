徐巧芯提修民防法遭退回 國民黨：先聚焦總預算案

今日立法院會，國民黨立委徐巧芯提出的民防法修正草案遭民進黨立委提議退回程序委員會，國民黨立法院黨團未為阻擋。國民黨團書記長林思銘表示，現聚焦明年度中央政府總預算案，已跟徐巧芯達成共識，讓社會各界跟黨籍立委廣泛討論，適當時機再列案。

徐巧芯等20名立委針對民防法，提出修正草案，刪除學生、軍事勤務等詞彙，避免學生上戰場，今日立法院會遭民進黨立委要求退回程序委員會，國民黨立法院黨團未表異議。

林思銘表示，今天立法院會中，民進黨針對徐巧芯提出的民防法修正草案，提案退回程序委員會。國民黨團經過與徐巧芯討論，徐同意暫時把該案退回程序委員會，現在聚焦在明年度中央政府總預算案付委，今日議程又多，不希望該案在紛擾的時機，雙方僵持不下，也認為該案先退回程序委員會，讓社會各界跟黨籍立委廣泛討論後，適當時機再列案，交到院會討論。

林思銘進一步解釋，民進黨是臨時提案，沒有注意到韓國瑜在唸的時候，是講徐巧芯的提案，誤以為是其他法案，故國民黨委員表示異議。後來知道是徐巧芯的提案，但事前已跟徐達成共識，若這次民進黨有意見就暫緩列案，退回程序委員會，主動撤回異議。

針對民眾黨的態度，林思銘說，民眾黨立法院黨團總召黃國昌也認為這個案子，應經過社會更廣泛討論，再來院會處理，已經達成共識。其他民眾黨委員在紛擾狀況下，當韓國瑜宣讀法案時，以為是其他法案，才會表示反對異議，其實大家已經達成共識。