總統國情報告即問即答違憲！國會改革法案釋憲 5大爭點一次看

總統、行政院、監察院、立法院民進黨團就三讀通過的國會改革法案，聲請法規範憲法審查，憲法法庭下午宣判，大法官判決立法院可邀請總統國情報告、但對總統無憲法拘束力、且即問即答規定違憲。其他關於調查權、人事權等，有不少規定被宣告違憲、但也有部分限縮性合憲。

主要的五大爭點與判決結果如下：

●國會調查權 立法院職權行使法第45條、第46條、第46條之1、第46條之2、第47條、第48條、第50條之1、第50條之2、第51條、第53條之1第2項。 得經立法院會決議，設調查委員會，或得經委員會決議，設調查專案小組，對相關議案或與立委職權相關事項行使調查權及調閱權。得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關文件。立法院提出調閱文件時，拒絕、拖延或隱匿不提供相關文件，可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。 大法官判決：部分合憲、部分限縮性合憲解釋、部分違憲。

●國會聽證權 立法院職權行使法第59條之1至第59條之9。 立院得依憲法規定舉行聽證會，應邀出席人員無正當理由不得拒絕出席。無正當理由缺席、拒絕證言等得經院會決議，處新台幣1萬以上10萬元以下罰鍰。出席聽證會的政府人員如為虛偽陳述，依法追訴刑事責任。出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。 大法官判決：59條之１合憲。要求政府官員備詢義務及裁罰規定違憲。

●人事同意權 立法院職權行使法第29條、第29條之1、第30條、第30條之1、第31條 補選副總統、彈劾正副總統、監察院、司法院、考試院正副院長等人事提名，立委須記名投票表決，審查期間不得少於一個月，審查過程應舉行公聽會。被提名人違反規定，例如答復不實、隱匿資料或提供虛偽資料，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。 大法官判決：部分合憲、部分違憲。

●藐視國會罪 刑法第141條之1 官員質詢之答復不得超過質詢範圍，亦不得反質詢，被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為，違者處2萬元以上20萬元以下罰鍰。 大法官判決：違憲，立即失效。