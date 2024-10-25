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徐巧芯民防法修正案綠喊異議 藍黨團未擋：為朝野和諧
國民黨立委徐巧芯等20名立委針對民防法，提出修正草案，刪除學生、軍事勤務等詞彙，避免學生上戰場，今日立法院會遭民進黨立委要求退回程序委員會，國民黨立法院黨團未表異議。國民黨團解釋，這是避免朝野再生爭議。
國民黨團表示，今日院會報告事項，徐巧芯等20人擬具「民防法部分條文修正草案」案，國民黨團今主動撤回程序委員會，未交付院會表決，實乃為顧及朝野和諧，避免此時此刻朝野再生爭議。今日朝野各黨團都有提案退回程序委員會，且未為表決處理，實乃盼望執政的民進黨政府能體會在野黨團相忍為國之心，莫於此時企圖再利用此案轉移行政院違法漏編預算之爭議。
國民黨團強調，今日國民黨團未強行表決付委「民防法部分條文修正草案」，乃經主提案人徐巧芯同意，也是希望朝野氣氛紛亂、互信不足之際，民防法修正草案暫先退回程序委員會，留給社會更多討論思考的空間及時間，黨團同意及尊重徐巧芯提議先行退回程序委員會的決定，未來將待適當時機再行排入程序委員會，交付院會討論。
國民黨團總結，國民黨團、徐巧芯拿出善意，也請行政院、民進黨體察民心。
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