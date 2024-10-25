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藍營質疑林右昌人馬標案涉弊 海科館長：已向教育部提出報告

中央社／ 台北25日電
國立海洋科技博物館館長陳素芬。記者游明煌／翻攝
國立海洋科技博物館館長陳素芬。記者游明煌／翻攝

國民黨今天表示，前基隆市長林右昌人馬持續危害基隆，嫡系市議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押禁見，林右昌任內的教育處長陳素芬接海科館館長後，霸凌員工，並涉嫌以標案照顧自己人，教育部、檢調應介入調查。

陳素芬回應，外界對於相關標案的質疑，她已向教育部提出報告，待後續向外界說明。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃表示，林右昌雖已卸任基隆市長，但子弟兵繼續留在基隆，給基隆帶來弊案跟麻煩，例如張顥瀚因涉嫌詐領助理費，遭羈押禁見。

國民黨副發言人康晉瑜指出，陳素芬是林右昌基隆市長任內的教育處長，現為教育部轄下海科館館長，日前被週刊爆料霸凌員工，雖然陳素芬面對記者詢問時否認霸凌，但社群平台上公布的相關影片，一再顯示陳素芬嚴厲怒斥員工。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，陳素芬涉嫌用標案照顧自己人，2021年6月1日海科館公告採購案決標廠商為智崴資訊科技股份有限公司，決標金額新台幣6498萬元，不過，根據爆料內容，智崴在第一次標案時不符合資格遭淘汰，卻在第2次得標。

凌濤說，第2次標案有3家廠商投標，投標金額很接近，啟人疑竇，其中2家廠商都投標6500萬元，智崴能以6498萬元精準得標，有沒有陪標廠商的可能性，智崴是否事先知道其他廠商的投標金額，該標案有重大疑點，檢調與政風應介入調查。

凌濤表示，更關鍵的是，公開決標的公告日期是2021年6月1日，陳素芬兒子廖崧竹履歷上，寫明了2019至2022年間任職智崴資訊有限公司，陳素芬難道不用避嫌。

國民黨 林右昌

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