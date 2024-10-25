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守護性別平權 伴盟籲立院審議新任大法官名單

中央社／ 台北25日電

台灣伴侶權益推動聯盟今天指出，憲法法庭在台灣性別平權路扮演重要角色，立院持續不審議新任大法官名單恐致憲法法庭停擺，呼籲立院本於職權審議新任大法官名單。

10月31日憲法法庭15席大法官其中含司法院院長7席即將卸任，總統府8月30日公布司法院大法官被提名人選咨請立法院同意新任大法官，但立法院至今仍未審議。

伴侶盟今天發布新聞稿指出，因立院持續不審議新任大法官名單，恐將導致憲法法庭停擺，懇切呼籲立法院本於職權積極審議新任大法官名單，以及重視憲法法庭守護少數族群憲法基本權利的意義、支持具有多元性別平權意識的大法官人選。

伴侶盟指出，在台灣性別平權運動路上，憲法法庭角色不可或缺，其中大法官釋字第748號解釋促使台灣成為亞洲第1個同婚法制化國家、大法官釋字第791號解釋廢除通姦罪、112年度憲判字第1號判決認定祭祀公業區分男、女系子孫為差別待遇違憲以及113年度憲判字第6號判決依性別區分警察考試應考者身高限制違憲等，都持續推動著台灣性別平權不斷前進與深化。

伴侶盟表示，伴盟在爭取同性婚姻法制化過程中，特別感謝新任大法官被提名人張文貞於同婚釋憲案向憲法法庭提出的鑑定意見，明確指出性傾向作為根本而重要的人格特質，應平等享有婚姻自由及婚姻權權利，釋憲者應該勇敢保障少數人人權，清楚劃定權利內涵與範圍，協助少數與多數的對話及溝通，並透過憲法論述釐清偏見猜疑等。

而在爭取性傾向平等過程中，伴侶盟也說，非常感謝新任大法官被提名人劉靜怡在同志教育公投案向中選會出具鑑定意見，指出廢除同志教育提案，是在「同志教育」與「非同志教育」間為性傾向差別待遇，且全面剝奪同志教育作為國民教育內涵，更侵害憲法講學自由，中選會應直接否決此確信違憲公投提案等。

伴侶盟表示，大法官為台灣憲法人權守護者，不能出缺，呼籲各界重視此一可能的憲政人權危機，共同促請立院積極審議新任大法官名單，讓憲法法庭正常運作。

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