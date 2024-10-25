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雙標？民進黨在野支持的國會改革 執政卻成「毀憲亂政」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
國會改革法案示意圖。圖／聯合報系資料照片
國會改革法案示意圖。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今下午將宣判國會改革法案釋憲結果，回顧立法院職權相關大法官解釋，民進黨在野時期力爭國會調閱文件權、調查權，也曾和當時執政黨聯手爭取參謀總長赴立院備詢，促成釋字325、461號解釋；如今角色不同，民進黨執政卻力阻、批評國會改革法案「毀憲亂政」，豈不雙標？

前總統陳水扁擔任立委期間，立法院舊國會90會期休會前夕，審議立法院組織法修正案第18條時，為了立院是否擁有調查權引發爭議；陳水扁堅持主張國會有調查權，立法院於必要時得增設其他委員會或特種委員會，並成立專案小組行使立法調查權。

陳水扁也與時任立委趙少康等人聯合聲請釋憲，指出沒有調查權的國會只是「跛腳國會」，爭取調查權和文件調閱權等；時任司法院長林洋港擔任大法官會議主席，並與其他14位大法官於1993年7月23日作出釋字325號解釋，認為調查權仍專屬於監察院，但立法院享有「調閱文件權」。

陳水扁於解釋後，還一度提出修憲案，希望明文賦與立法院國會調查權，倡議「兩階段修憲」，他認為國會調查權原為立法院固有、附屬的權力，毋須憲法明文規定，但為使國會調查權具體化有明確的法源依據，而提出修憲草案。

另外，國民黨時任立委丁守中、韓國瑜、民進黨時任立委蘇貞昌、柯建銘、蘇煥智等人，1998年間曾就參謀總長應否列席立法院備詢或陳述意見，認為憲法規定不詳，朝野立委聯手聲請釋憲，盼能使參謀總長應否到立法院備詢，獲得合理的依據。

時任司法院長、大法官會議主席施啟揚等14名大法官於同年7月24日作出釋字461號解釋，認為立法院對國防事務，可質詢行政院院長、國防部長，參謀總長為國防部長的幕僚長，直接對國防部長負責，不是憲法所規定的「部會首長」而不適用。

不過，立法院各委員會部分，大法官認為參謀總長負責國防重要事項，包括預算擬編及執行，與立法院權限密切相關，屬憲法所指政府人員，除非因執行關係國家安全的軍事業務而有正當理由外，不得拒絕應邀到會備詢，但詢問內容涉及重要國防機密事項，可不答覆。

從釋字325、461號解釋的歷程來看，綠營「在野」時期其實是贊成強化國會權限，明文訂定立法院最完善的職權；如今在野黨變執政黨，原先支持的「改革」卻成為「擴權」，民進黨實際主張為何，讓外界霧裡看花。

國會改革法案 國防部 民進黨 立法院 調查權

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