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遭控排案索機敏資訊 林憶君：非機密人民有知的權利

中央社／ 台北25日電
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君。圖／聯合報系資料照片

媒體報導，在野立委近日頻向相關部會索取機敏資訊。台灣民眾黨立委林憶君排案時要求部會報告與提供細部資料，引起官員質疑這是系統化情蒐、非正常國會監督。林憶君今天受訪指出，這並非機密資料，立委要監督政府，且人民有知的權利。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，林憶君站在人民的立場，希望國家從外交、國防到民防都能夠做好，但令人遺憾的是，綠色媒體高層下令要做這種操作風向的報導。

立法院外交及國防委員會23日邀請國防部長顧立雄等人報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。

自由時報今天報導指出，在野立委近日頻向相關部會索取關鍵基礎設施維運等機敏資訊，立法院外交及國防委員會召委、台灣民眾黨立委林憶君排案要求部會報告與提供細部資料。相關官員受訪說，民代系統化的蒐集相關資料，無視行政部門的說明，將強化台灣韌性的政策解讀為發展民兵，這樣的行為似乎已經不是正常的國會監督。

對此，林憶君今天在立法院議場前受訪表示，考量現在的兩岸情勢，她23日排了一個還不錯的議題（議程），沒想到會說是索資的問題，尤其現在賴政府針對防衛韌性上，希望政府跟民間合作，相關資料須要公開透明。

林憶君表示，立委要監督政府，每一個人民都有知的權利，但報導中的官員是誰、連名字都不敢露出，難道政府有內鬼，還是這是中共同路人，執政黨是否要先揪出來，況且抗中保台、愛台灣不應該只是口號，而是要用行動捍衛兩岸和平，而且這些資料不是機密，如果是的話，她就會開機密會議。

黃國昌表示，請問在賴總統主政下的政府官員，是否被教會要透過匿名放話的方式抹黑在野黨，還是鼓勵官員躲在黑暗處潑糞，攻擊在野黨立委。

此外，民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，民進黨團幹事長吳思瑤會前接受媒體聯訪時表示，這段時間中國不斷操作軍演、文攻武嚇等，另外也觀察到，國會內部是否也搭配中國的代理人在索取資料，要求行政部門提供相關國防、國安報告。

吳思瑤質疑，從林憶君本週的排案，再到國民黨立委徐巧芯所提的民防法部分條文修正草案等，這是一整套的劇本，要弱化台灣全社會防禦韌性；因此今天民進黨團搶先在院會遞案，希望爭取民進黨立委所提的強化台灣國家安全防護工作相關法案，能夠列入議程。

台灣民眾黨 國防部 立法院

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