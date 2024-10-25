快訊

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

陳玉珍向賴清德喊話約束同黨立委 莫阻擋金門發展

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮，並與老兵等相關人士握手致意。記者蔡家蓁／攝影
今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮，並與老兵等相關人士握手致意。記者蔡家蓁／攝影

今天是古寧頭戰役75周年紀念日，賴清德總統一早就在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人的陪同下，搭乘空軍一號專機抵達金門主持追思祭悼典禮，金門籍立委陳玉珍今早透過臉書表示，她原已訂好機票要返鄉，歡迎賴總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院，但因民進黨立法院提出「離島建設條例」部分條文修正案的復議案，因此她必須留在立院捍衛促進金門發展的法案。

陳玉珍透過臉書表示，今天是「古寧頭大捷」75周年的紀念日。她本已訂好機票，要回金門，歡迎賴清德總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院。但是很遺憾的，民進黨又再次在立法院提出要退回攸關金門人民權益的「離島建設條例」部分條文修正案之復議案。

陳玉珍無奈表示，今天的古寧頭大捷紀念活動，只好向鄉親請假了，因為她必須留在立法院表決捍衛促進金門發展的法案。她重申，捍衛金門權益絕不退縮，學習古寧頭大捷的精神。

她同時也向賴總統呼籲，感謝他就任後，兩次親抵金門，在關心金門發展的同時，是否也可以以民進黨主席之尊，呼籲貴黨立法院從政同志，不要阻擋攸關離島建設發展的法律案，這個才會讓人感受到執政的民進黨是真的用心、用行動在支持金門的發展，感謝賴總統。

今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮。記者蔡家蓁／攝影
今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍今早透過臉書表示，她原已訂好機票要返鄉，歡迎賴總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院，但因民進黨在立法院提出「離島建設條例」部分條文修正案的復議案，因此她必須留在立院捍衛促進金門發展的法案。記者蔡家蓁／翻攝
金門籍立委陳玉珍今早透過臉書表示，她原已訂好機票要返鄉，歡迎賴總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院，但因民進黨在立法院提出「離島建設條例」部分條文修正案的復議案，因此她必須留在立院捍衛促進金門發展的法案。記者蔡家蓁／翻攝

民進黨 立法院 賴清德 金門 陳玉珍

延伸閱讀

「感冒不敢共餐」 賴清德提前離席古寧頭老兵午宴

金門古寧頭戰役75周年紀念 賴清德總統追思祭悼

古寧頭大捷75周年 陳玉珍要賴清德約束綠勿擋離島建設

古寧頭戰役75周年 賴清德赴金主持祭典

相關新聞

國會改革釋憲出爐 府：賴總統願赴立院國情報告

憲法法庭今天針對國會改革法案做出釋憲判決，關鍵條文大多違憲。總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，...

李彥秀：大法官把總統關進鳥籠 呵護成為溫室花朵

國會改革法案釋憲案今天出爐，大部分被宣判違憲，包含總統到立法院國情報告等相關要求。國民黨立委李彥秀表示，大法官不願面對正...

「凸顯監察調查權」國會職權法部分違憲 監院感謝憲法法庭

憲法法庭宣告立法院職權行使法部分條文違憲，監察院今天表示尊重，並對大法官就監察院本次聲請案相繼提出之聲請與補充訴狀及準備...

立院查蛋小組違憲 楊瓊瓔：這種判決 全民自有公斷

國會改革法案釋憲案結果出爐，委員會決議設立的調查專案小組遭判違憲，已在立法院成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效...

黃國昌：大法官呵護備至 替賴總統鋪好康莊大道

國會改革法案今釋憲，針對總統國情報告部分，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，此判決表面上是打臉賴清德總統，但實質是呵護備至，...

白忙一場！立院調查小組查鏡電視、進口蛋⋯遭宣告違憲

國會改革法案中調查權遭大法官宣告違憲，已在立院成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效力。面對大法官的違憲宣告，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。