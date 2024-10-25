陳玉珍向賴清德喊話約束同黨立委 莫阻擋金門發展

今天是古寧頭戰役75周年紀念日，賴清德總統一早就在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人的陪同下，搭乘空軍一號專機抵達金門主持追思祭悼典禮，金門籍立委陳玉珍今早透過臉書表示，她原已訂好機票要返鄉，歡迎賴總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院，但因民進黨在立法院提出「離島建設條例」部分條文修正案的復議案，因此她必須留在立院捍衛促進金門發展的法案。

陳玉珍透過臉書表示，今天是「古寧頭大捷」75周年的紀念日。她本已訂好機票，要回金門，歡迎賴清德總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院。但是很遺憾的，民進黨又再次在立法院提出要退回攸關金門人民權益的「離島建設條例」部分條文修正案之復議案。

陳玉珍無奈表示，今天的古寧頭大捷紀念活動，只好向鄉親請假了，因為她必須留在立法院表決捍衛促進金門發展的法案。她重申，捍衛金門權益絕不退縮，學習古寧頭大捷的精神。

她同時也向賴總統呼籲，感謝他就任後，兩次親抵金門，在關心金門發展的同時，是否也可以以民進黨主席之尊，呼籲貴黨立法院從政同志，不要阻擋攸關離島建設發展的法律案，這個才會讓人感受到執政的民進黨是真的用心、用行動在支持金門的發展，感謝賴總統。