歐洲議會通過挺台決議 賴清德：共同打造更強健的民主保護傘

歐洲議會以壓倒性票數通過挺台決議案，反對中國扭曲聯大第2758號決議文，也譴責中國對台灣持續軍事挑釁。對此，賴清德總統今天透過社群平台表示，非常感謝歐洲議會高票通過支持台灣，台歐共享的價值與對和平的堅持，共同打造更強健的民主保護傘

賴清德表示，非常感謝歐洲議會高票通過支持台灣的決議案，表達反對中國曲解聯合國大會2758號決議文內涵，用以限縮台灣的國際參與。賴清德強調，「我們共享的價值與對和平的堅持，讓我們團結在一起，共同打造更強健的民主保護傘！」。

外交部也呼籲國際社會共同以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並駁斥其所謂「一中原則」已是國際共識的謬論，我國也將持續與歐盟等理念相近夥伴深化全方面實質合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定。

外交部表示，歐洲議會這次決議案是繼7月「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)年會通過「決議範本」、澳洲聯邦國會參議院通過友我動議、荷蘭國會眾議院通過友台動議後，全球第三個通過的國會或歐盟友我議案。