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歐洲議會通過挺台決議 賴總統盼打造強健民主保護傘

中央社／ 台北25日電

歐洲議會昨天以壓倒性票數通過挺台決議，總統賴清德今天除表達非常感謝之外，也強調大家共享的價值及對和平的堅持，將能團結打造更強健的民主保護傘。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡召開全體議員大會，24日以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。

賴總統今天透過X平台指出，非常感謝歐洲議會高票通過支持台灣的決議案，表達反對中國曲解聯合國大會2758號決議文內涵，用以限縮台灣的國際參與。

賴總統說，大家共享的價值與對和平的堅持，將能團結一起，共同打造更強健的民主保護傘。

2758號決議 聯合國 賴清德

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