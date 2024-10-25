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指控卓榮泰有4大缺失 民眾黨團提案盼立院決議譴責…交付朝野協商

中央社／ 台北25日電
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院會今天處理討論事項時，民眾黨團提案，指控行政院長卓榮泰有未依法編列預算等4大缺失，盼立法院決議譴責。由於提案逕付二讀時無人反對，立法院長韓國瑜表示，此案逕付二讀並交付黨團協商。

立法院會今天處理討論事項時，民眾黨團提案指出，有鑑於卓榮泰就任行政院長後，各政策荒腔走板，不斷激化社會對立、散播片面不實訊息，且拒絕依法行政，導致人民對政府信任全面崩壞。

民眾黨團提案中羅列卓榮泰4大缺失，包含對國會改革法案提出覆議案、台電營運紊亂失靈無止盡撥補、逕自宣布國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委、未依法足額編列原住民禁伐補償預算等。

民眾黨團指出，卓榮泰自任行政院長一職，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇；為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，並促請立法院決議。

院會進行時，民眾黨團提議將此案逕付二讀，主持議事的韓國瑜詢問在場立委有無異議。由於在場未有異議，韓國瑜裁示逕付二讀，並交付黨團協商。

此外，立法院會今天討論事項也列入NCC組織法第16條修正草案、民眾黨團所提的考試院人事同意權審查期程。韓國瑜表示，這兩案都尚待協商，待協商後再處理。

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