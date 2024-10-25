指控卓榮泰有4大缺失 民眾黨團提案盼立院決議譴責…交付朝野協商
立法院會今天處理討論事項時，民眾黨團提案，指控行政院長卓榮泰有未依法編列預算等4大缺失，盼立法院決議譴責。由於提案逕付二讀時無人反對，立法院長韓國瑜表示，此案逕付二讀並交付黨團協商。
立法院會今天處理討論事項時，民眾黨團提案指出，有鑑於卓榮泰就任行政院長後，各政策荒腔走板，不斷激化社會對立、散播片面不實訊息，且拒絕依法行政，導致人民對政府信任全面崩壞。
民眾黨團提案中羅列卓榮泰4大缺失，包含對國會改革法案提出覆議案、台電營運紊亂失靈無止盡撥補、逕自宣布國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委、未依法足額編列原住民禁伐補償預算等。
民眾黨團指出，卓榮泰自任行政院長一職，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇；為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案，並促請立法院決議。
院會進行時，民眾黨團提議將此案逕付二讀，主持議事的韓國瑜詢問在場立委有無異議。由於在場未有異議，韓國瑜裁示逕付二讀，並交付黨團協商。
此外，立法院會今天討論事項也列入NCC組織法第16條修正草案、民眾黨團所提的考試院人事同意權審查期程。韓國瑜表示，這兩案都尚待協商，待協商後再處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言