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取消7節日放假…那一年扁執政讓張燈結彩的光復節消失了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
時任總統陳水扁2000年12月因周休二日制，連同光復節在內取消7個節日，5年後陳在光復茶會說，把「光復台灣」變「回歸中國」，才是最大的悲哀。圖／聯合報系資料照片
時任總統陳水扁2000年12月因周休二日制，連同光復節在內取消7個節日，5年後陳在光復茶會說，把「光復台灣」變「回歸中國」，才是最大的悲哀。圖／聯合報系資料照片

今天是台灣光復節79周年，民國34中華民國政府收回原由日本殖民的台灣與澎湖群島等地，並在隔年定為國定假日，但89年扁政府實施周休二日制，連同光復節在內7個假日被取消；5年後，前總統陳水扁更在光復茶會說，把「光復台灣」變「回歸中國」，才是最大的悲哀。

民國34年10月25日，中華民國政府由台灣省行政長官陳儀負責擔任受降代表，日方則是由末代台灣總督安藤利吉擔任降方代表，儀式地點在如今的台北中山堂；並舉行受降儀式簽署受領文件，雙方各持簽好文件後，這一天正式宣告台灣脫離日本的統治。為紀念這一天，隔年10月18日，由台灣省行政長官公署公告，10月25日為法定假日，機關學校休假一天。

不過，在89年扁政府宣布實施周休二日，自隔年起取消7個節日放假，包括1月2日元旦隔天；3月29日青年節；9月28日教師節；10月25日台灣光復節；10月31日蔣公誕辰；11月12日國父誕辰；12月25日行憲紀念日。

94年陳水扁出席台灣光復60週年茶會時，也解釋取消放假原因。他說，台灣社會對使用「光復」有不同意見，對許多政治受難者或被迫害者，情感上是無法接受的，大家應將心比心，對光復節這個具有特殊政治意味的紀念日，台灣社會有必要重新思考與檢討，賦予在歷史上更客觀與正確的定位，這才是政府訂定任何紀念日應有的態度。

2000年陳水扁藉「紀念日及節日實施辦法」，實施周休二日，連帶取消7個節日放假，長年引發多個團體不滿。圖／聯合報系資料照片
2000年陳水扁藉「紀念日及節日實施辦法」，實施周休二日，連帶取消7個節日放假，長年引發多個團體不滿。圖／聯合報系資料照片
勞動黨、統一聯盟黨等多個團體，多年前曾在台北市中山堂光復紀念碑前舉行「社會各界紀念台灣光復75周年活動」，訴求「要放假、要紀念」。圖／聯合報系資料照片
勞動黨、統一聯盟黨等多個團體，多年前曾在台北市中山堂光復紀念碑前舉行「社會各界紀念台灣光復75周年活動」，訴求「要放假、要紀念」。圖／聯合報系資料照片

光復節 國定假日 陳水扁

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