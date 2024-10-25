快訊

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

老舊校舍8年內拆除重建提案 立院交付黨團協商

中央社／ 台北25日電

立法院會今天處理國民黨立委黃健豪等11人所提公決案，建請中央政府應先統計全國超過50年以上老舊校舍數及所需拆除重建經費，並得以編列特別預算方式於8年內完成。立法院長韓國瑜裁示，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

國民黨立委黃健豪、羅廷瑋、牛煦庭、萬美玲、柯志恩、王育敏、廖偉翔、陳菁徽、羅智強、游顥、張智倫等人共同提案，指現有老舊校舍屋齡超過50年計有2000棟以上，屋齡超過30年以上則有8000棟以上，囿於台灣位處地震帶，且因氣候變遷導致極端氣候常致使災情發生，學生就學與教師教學環境安全應以最高標準審視、以最快速度處理。

提案指出，然而2022年之後，中央主管機關並無針對老舊校舍拆除重建補強的相關專案計畫，也未編列相關預算以為因應。相較於政府對於都更危老建物的重視，面對未來國家棟梁，不該忍睹國家幼苗在半世紀老舊校舍內冒生命安全學習，應儘速完成全面拆除重建。

在提案中，黃健豪等立委共同訴求，建請行政院會作成決議，「中央政府應先統計全國超過50年以上老舊校舍數及所需拆除重建經費，並得以編列特別預算方式於8年內完成之。」

立法院會今天處理此項公決案時，黃健豪等立委提議逕付二讀，院會無人反對。韓國瑜裁示，交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

國民黨 校舍 韓國瑜 黃健豪

延伸閱讀

經濟部目標2027減碳千萬噸 廖偉翔：為何不用核電減碳

影／女控葉欲立性騷...陳情表弟立委廖偉翔 裝不熟？本尊親回

副主委表哥被控性騷 廖偉翔：零容忍立場絕不護短

盧秀燕登高一呼 碳費留地方修法台中藍委搶列共提人

相關新聞

國會改革釋憲出爐 府：賴總統願赴立院國情報告

憲法法庭今天針對國會改革法案做出釋憲判決，關鍵條文大多違憲。總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，...

李彥秀：大法官把總統關進鳥籠 呵護成為溫室花朵

國會改革法案釋憲案今天出爐，大部分被宣判違憲，包含總統到立法院國情報告等相關要求。國民黨立委李彥秀表示，大法官不願面對正...

「凸顯監察調查權」國會職權法部分違憲 監院感謝憲法法庭

憲法法庭宣告立法院職權行使法部分條文違憲，監察院今天表示尊重，並對大法官就監察院本次聲請案相繼提出之聲請與補充訴狀及準備...

立院查蛋小組違憲 楊瓊瓔：這種判決 全民自有公斷

國會改革法案釋憲案結果出爐，委員會決議設立的調查專案小組遭判違憲，已在立法院成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效...

黃國昌：大法官呵護備至 替賴總統鋪好康莊大道

國會改革法案今釋憲，針對總統國情報告部分，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，此判決表面上是打臉賴清德總統，但實質是呵護備至，...

白忙一場！立院調查小組查鏡電視、進口蛋⋯遭宣告違憲

國會改革法案中調查權遭大法官宣告違憲，已在立院成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效力。面對大法官的違憲宣告，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。