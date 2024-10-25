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國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

徐巧芯提案修民防法 綠出招反制、藍突退縮成功擋下

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

國民黨立委徐巧芯提案修正民防法，欲刪除條文中有關民防團中支援軍事任務或勤務等規定，民進黨團提議退回程序委員會，原本國民黨表達反對，卻在同票過程突然表達無異議，該提案退回程序委員會。民進黨立委沈伯洋酸，國民黨突然退縮，形成民眾黨贊成弱化台灣防衛能力的黑色幽默。

沈伯洋指出，國民黨想要修民防法，弱化台灣的民防，民進黨團今天甲級動員要擋下這一個法案，雖然表決會輸，但是還是要努力。首先，民進黨團表達把此案退回程序委員會，國民黨一開始不知道要退什麼案，一時間沒有反應過來，後來立法院長韓國瑜提醒，國民黨馬上表達異議進入表決。

沈伯洋說，進入表決階段，民進黨團成員在議場內舉牌表達訴求，讓全國民眾知道發生什麼事情，結果國民黨突然縮回去，表達沒有異議，並收回表決。結果民眾黨可能不太知道表決什麼案，快速按下表決按鈕，最後也沒有收回。

沈伯洋說，國民黨在截止表決前表態無異議，民眾黨最後沒有收回表決，表決板上形成奇異景象。

國民黨 徐巧芯 民進黨 民防 沈伯洋

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