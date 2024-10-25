綠營擋刪民防法中學生戰時勤務 藍原喊異議臨時轉彎

立法院院會今天上午處理報告事項，國民黨立委徐巧芯提出「民防法」修正草案，刪除民防法中學生、軍事勤務等詞彙，避免學生上戰場，遭民進黨立委要求退回程序委員會。國民黨團一度喊反對，不過後來又沒有異議，該案被退回程序委員會，引發綠委一陣歡呼。

總統賴清德日前宣示啟動「全社會防衛韌性委員會」，遭在野黨質疑全民皆兵。徐巧芯隨即提出「民防法」部分條文修正草案，刪除「高級中等以上學校之在校學生，應參

加各該學校防護團編組支援服勤」、軍事勤務等詞彙，以避免出現在校生上戰場的狀況，該草案列為今日院會報告事項。

民進黨團在院會上提案，將徐巧芯提案退回程序委員會，原先國民黨團喊「有異議」全案上演表決大戰，此時國民黨團書記長林思銘突然走到主席台前喊「沒異議」，結果院會臨時終止表決，最後徐巧芯提案被退回程序委員會。