藍黨團態度突轉彎 徐巧芯民防法修法退回程序委員會

立法院會今天處理議程時，民進黨團提議將國民黨立委徐巧芯所提民防法修正草案退回程序委員會，有立委喊有異議，進入表決後，國民黨團書記長林思銘又主動表達對提議無異議，該案最後被退回程序委員會。

由於立法院程序委員會22日未決定議程，立法院會今天開會後便上演表決戰。民進黨團提案將民進黨立委沈伯洋所提兩岸人民關係條例修正草案納入報告事項，盼能順利付委討論，但被國民黨團、民眾黨團以多數聯手否決。

徐巧芯提出的民防法修正草案也出現在今天報告事項議程，徐巧芯在提案說明指出，鑑於教育部將學生資料列冊演變青年服勤團前例，以及為避免法律賦予民防團無條件支援軍事勤務可能性，因此提案修法，草案中刪除支援軍事勤務等文字。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，徐巧芯的民防法修正草案是要假借學生之名，遂行解除台灣民防部署等政治目的，也是在瓦解台灣的民防力量，民進黨團反對。

立法院會處理報告事項時，民進黨團提議要求將徐巧芯提案退回程序委員會。立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議，有立委表達反對，韓國瑜裁示表決處理。

表決時，民進黨團成員走向議場中央，高舉「無視共軍擾台，惡修民防法，擋國安、毀民防、弱台灣」、「民防全民一起來，學生不用上前線」等手舉牌，希望此案退回程序委員會。

不過，就在表決器計票快截止時，林思銘主動走向主席台，表達對於民進黨團提議「無異議」，韓國瑜旋即宣布徐巧芯提案退回程序委員會，上演戲劇性轉折。民進黨立委則在議場內歡呼。