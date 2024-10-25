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指林右昌人馬霸凌基層員工 國民黨籲教育部介入調查

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨今天舉行記者會，指控基隆市前市長林右昌人馬持續危害基隆，不但嫡系市議員張顥瀚因為涉入詐領助理費弊案，遭到羈押禁見，任內的教育處長在接任海科館館長後，持續霸凌基層員工，以民進黨的標準來說，已經是重大弊案，教育部應該介入調查。圖／聯合報系資料照片
國民黨今天舉行記者會，指控基隆市前市長林右昌人馬持續危害基隆，不但嫡系市議員張顥瀚因為涉入詐領助理費弊案，遭到羈押禁見，任內的教育處長在接任海科館館長後，持續霸凌基層員工，以民進黨的標準來說，已經是重大弊案，教育部應該介入調查。圖／聯合報系資料照片

國民黨今天舉行記者會，指控基隆市前市長林右昌人馬持續危害基隆，不但嫡系市議員張顥瀚因為涉入詐領助理費弊案，遭到羈押禁見，任內的教育處長在接任海科館館長後，持續霸凌基層員工，以民進黨的標準來說，已經是重大弊案，教育部應該介入調查。

國民黨發言人楊智伃表示，林右昌子弟兵張顥瀚在操作基隆惡罷時期，第一個將服務處設置為罷免連署站。現在檢調更因為他涉嫌詐領助理費70萬元，遭到收押禁見。

楊智伃指出，張顥瀚詐領助理費的手法，其中60萬是以低薪高報壓榨助理的方式進行，甚至以母親為人頭詐領10萬元。林右昌雖然已經卸任，但是張顥瀚以及林右昌的蝦兵蟹將，繼續留在基隆，給基隆帶來弊案跟麻煩。

對於海科館長陳素芬被指控霸凌基層員工，國民黨副發言人康晉瑜指出，陳素芬是林右昌任內的教育處長，在林右昌任內勝任教育部轄下海科館的館長，日前被周刊爆料，在職場裡面霸凌員工，怒聲斥責所有在海科館裡的基層同仁。他說，陳素芬這樣的行為「不是假面酷吏耍官威，什麼是耍官威呢？」

國家政策研究基金會副執行長凌濤更揭露，2021年6月1日，海科館公告採購案決標廠商為「智崴資訊科技股份有限公司」，決標金額6498萬元。不過，根據爆料內容，智崴第一次不符合資格遭淘汰，卻在第二次得標。同時，該標案仍有兩家廠商投標，為何第一次招標時，符合資格的兩家沒有得標？

凌濤指出，標案招標兩次，第一次廢標，廢標的理由是所有的廠商都未達及格分數75分。第二次的標案，有三家廠商投標。然而這三家廠商的投標金額太接近了啟人疑竇。其中一家廠商叫做歐也空間設計，另外一家叫頑石國際，剛好兩家廠商投標都6500萬。智崴資訊科技有限公司可以只以少兩萬塊的價格，以6498萬精準得標，中間有沒有陪標廠商的可能性？智崴有沒有事先知道其他兩家投標廠商的金額而調低兩萬塊？這樣標案有重大的疑點，難道檢調與相關的政風不介入調查嗎？

凌濤表示，更關鍵之處在於標案的期間公開決標的公告日期是2021年6月1日。而陳素芬的二兒子廖崧竹在履歷上，寫明了自己在2019至2022年間任職智崴資訊有限公司。也就是說，這個標案決標的時候，廖崧竹就任職在智崴科技有限公司。陳素芬難道不避嫌嗎？這是一個清清楚楚的弊案，難道教育部還要無視於這種弊案在你教育部的眼皮底下發生嗎？

國民黨 基隆 教育部 林右昌 海科館

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