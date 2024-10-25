憲法法庭今下午宣判國會改革釋憲案 民進黨團樂觀以對

憲法法庭今天下午宣判國會改革釋憲案，傳出藍營對於結果不樂觀，不排除下會期再提出新修法版本。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，釋憲結果還沒出爐，沒人知道結果，為什麼總是有人沈不住氣，急帶風向，搶先撂狠話。

針對立法院上會期通過國會改革法案，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團認為違反憲法，四箭齊發聲請釋憲案，憲法法庭今天下午宣判。國民黨內部評估，大法官可能會做出全部獲多數違憲判決，國民黨團已經研擬，大法官宣判後，立刻重新擬定新修法版本。

吳思瑤表示，釋憲結果還沒出爐，沒人知道結果，包括民進黨，為什麼總是有人沈不住氣，急帶風向，搶先撂狠話。不論輸贏，人民都是贏家，全台公民關心自己國家體制、一起深入了解憲法，前所未見，這都是台灣民主深化、法治進步的一大勝利。

吳思瑤坦言，內心有點緊張，但樂觀以對，對台灣憲政體制有信心；釋憲結果出爐後，該做的事情，會啟動必要配套因應。