古寧頭大捷75周年 陳玉珍要賴清德約束綠勿擋離島建設

今為「古寧頭大捷」75周年紀念日，國民黨立委陳玉珍說，她本要回金門參加紀念活動，因民進黨要退回攸關金門人民權益的「離島建設條例」部分條文修正案復議案，她須留立院，喊話賴清德總統以民進黨主席身分，籲民進黨立院從政同志勿擋。

陳玉珍說，今天是「古寧頭大捷」75周年的紀念日。她本已訂好機票，要回金門，歡迎賴清德總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院。遺憾民進黨又再次在立法院提出要退回攸關金門人民權益的「離島建設條例」部分條文修正案之復議案。

陳玉珍表示，今天的古寧頭大捷紀念活動，只好向鄉親請假了，她必須留在立法院表決捍衛促進金門發展的法案。

陳玉珍強調，她同時也在這裡向賴清德呼籲，感謝賴總統就任後，兩次親抵金門，在賴總統關心金門發展的同時，是否也可以以民進黨黨主席之尊，呼籲民進黨立法院從政同志，不要阻擋攸關離島建設發展的法律案，這個才會讓人感受到執政的民進黨是真的用心、用行動在支持金門的發展，感謝賴總統。