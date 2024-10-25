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國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

淡江大橋上梁新北巿府不知 藍議員批「作秀」、綠回「好事」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡江大橋預計明年底將通車。圖／報系資料照
淡江大橋預計明年底將通車。圖／報系資料照

交通部長陳世凱今天下午將出席淡江大橋橋梁主塔上梁典禮，但地方沒收到相關通知。國民黨議員批評「淪為作秀現場、自我感覺良好」，如此重大建設卻不在乎地方觀感。民進黨議員認為，歷任部長都把淡江大橋視為重點視察之一，能關心都是好事。

國民黨新北市議員陳偉杰批評，新北重大建設淪為中央作秀行程，地方政府毫無所悉。他收到立委辦公室的通知，淡江大橋要舉辦上梁祈福儀式，經了解發現是為了新任交通部長舉辦的拍照打卡活動，連市府都不清楚細節，地方也被蒙在鼓裡。

陳偉杰質疑，交通部長到新北視察不需要跟基層民意溝通嗎？淡江大橋施工過程的交通影響和完工後的整體車流規畫，難道不是最優先該和地方政府及民代討論的課題嗎？更無奈的是，需要關懷和尊重的的專業工程人員，每日付出心力辛苦為淡水交通打拚，竟還要配合演出上梁祈福戲碼。

陳偉杰表示，這麼重大的建設，交通部毫不在乎地方觀感，是怕其他政治人物出席搶了部長的風采嗎？公路局遮掩不敢提前公開，是怕媒體記者的提問會讓部長難以招架嗎？這種自我感覺良好的祈福儀式，真是可笑又可鄙。

民進黨市議員鄭宇恩認為，歷任部長都把淡江大橋視為重點視察工作，新任的部長能關心淡水的交通建設是好事，未來關渡新橋也須要中央的支持，ㄧ起改善淡水聯外交通。

交通部長 民進黨 淡江大橋 陳世凱 陳偉杰

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