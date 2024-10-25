影／交長赴淡江大橋視察地方不知情？ 侯友宜：確實沒收到消息

交通部長陳世凱就任後今首度視察淡江大橋，不過地方卻沒收到通知。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰批評，這樣自我感覺良好的祈福儀式真是可笑又可鄙；新北市長侯友宜則說，「新北確實沒有收到消息」，希望中央能多溝通，大家一起努力盡早完工。

陳偉杰批評「不解！憤怒！無奈！」新北重大建設淪為中央作秀行程？據瞭解後才發現是「特別為偉大的新任交通部長」所舉辦的拍照打卡活動，難怪連新北市政府都完全不清楚細節，在地議員和記者媒體也完全被蒙在鼓裡，這樣的自我感覺良好的祈福儀式，真是可笑又可鄙。

侯友宜今上午赴議會備詢前接受媒體聯訪時回應「新北確實沒有收到消息」，淡江大橋是全台指標，對新北市來說更是重要地標，興建過程中非常謝謝志工團隊，更感謝當地民意代表、基層市民的支持，而新北在興建過程當中除出錢出力，也跟中央共同配合，期待中央對基層民代及市民期待多多給予溝通。

外界好奇，這會令新北感覺被冷落？侯友宜強調，還是最期待淡江大橋趕快興建完畢，所以他常常到淡江大橋去視察，甚至包括中央行政院長卓榮泰來，都有共同做好討論，最主要還是期待能如期完工，這才是市民最在意的。新北在興建過程中除花很多金錢外，也花很多力量，希望在共同合作底下共同面對，中央有任何需要地方配合都配合，而地方、基層民代想知道的，中央也不要沒聽到，希望中央地方還是要縝密溝通，共同面對淡江大橋如期完工。

另外，捷運環狀線再成議會話題，修繕及通車進度也成關注焦點。侯友宜表示，今年花蓮大地震造成新北環狀線嚴重受損，經團隊全體上下不眠不休、日夜搶通，預計年底能夠快速恢復，讓市民通勤通學。