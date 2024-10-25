快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

影／交長赴淡江大橋視察地方不知情？ 侯友宜：確實沒收到消息

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴議會備詢前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午赴議會備詢前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

交通部長陳世凱就任後今首度視察淡江大橋，不過地方卻沒收到通知。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰批評，這樣自我感覺良好的祈福儀式真是可笑又可鄙；新北市長侯友宜則說，「新北確實沒有收到消息」，希望中央能多溝通，大家一起努力盡早完工。

陳偉杰批評「不解！憤怒！無奈！」新北重大建設淪為中央作秀行程？據瞭解後才發現是「特別為偉大的新任交通部長」所舉辦的拍照打卡活動，難怪連新北市政府都完全不清楚細節，在地議員和記者媒體也完全被蒙在鼓裡，這樣的自我感覺良好的祈福儀式，真是可笑又可鄙。

侯友宜今上午赴議會備詢前接受媒體聯訪時回應「新北確實沒有收到消息」，淡江大橋是全台指標，對新北市來說更是重要地標，興建過程中非常謝謝志工團隊，更感謝當地民意代表、基層市民的支持，而新北在興建過程當中除出錢出力，也跟中央共同配合，期待中央對基層民代及市民期待多多給予溝通。

外界好奇，這會令新北感覺被冷落？侯友宜強調，還是最期待淡江大橋趕快興建完畢，所以他常常到淡江大橋去視察，甚至包括中央行政院長卓榮泰來，都有共同做好討論，最主要還是期待能如期完工，這才是市民最在意的。新北在興建過程中除花很多金錢外，也花很多力量，希望在共同合作底下共同面對，中央有任何需要地方配合都配合，而地方、基層民代想知道的，中央也不要沒聽到，希望中央地方還是要縝密溝通，共同面對淡江大橋如期完工。

另外，捷運環狀線再成議會話題，修繕及通車進度也成關注焦點。侯友宜表示，今年花蓮大地震造成新北環狀線嚴重受損，經團隊全體上下不眠不休、日夜搶通，預計年底能夠快速恢復，讓市民通勤通學。

交通部長 侯友宜 捷運環狀線 淡江大橋 陳世凱

延伸閱讀

議員質疑淡水校園附近住家偽裝橋牌社實為聚賭 侯友宜：勿枉勿縱

新北大巨蛋有譜 侯友宜說這兩個地方「還算理想」

議員要求有條件下放颱風假權力給各區 侯友宜這樣說

影／和李四川瑜亮情結？侯友宜5個字回應 被喻為「藍白大廚」

相關新聞

國會改革釋憲出爐 府：賴總統願赴立院國情報告

憲法法庭今天針對國會改革法案做出釋憲判決，關鍵條文大多違憲。總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，...

李彥秀：大法官把總統關進鳥籠 呵護成為溫室花朵

國會改革法案釋憲案今天出爐，大部分被宣判違憲，包含總統到立法院國情報告等相關要求。國民黨立委李彥秀表示，大法官不願面對正...

「凸顯監察調查權」國會職權法部分違憲 監院感謝憲法法庭

憲法法庭宣告立法院職權行使法部分條文違憲，監察院今天表示尊重，並對大法官就監察院本次聲請案相繼提出之聲請與補充訴狀及準備...

立院查蛋小組違憲 楊瓊瓔：這種判決 全民自有公斷

國會改革法案釋憲案結果出爐，委員會決議設立的調查專案小組遭判違憲，已在立法院成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組形同立即失其效...

國會改革法案幾乎全違憲 國民黨團批「國恥日」

針對國會改革法案，憲法法庭今日宣判總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等違憲。國民黨立法院黨團今下午舉行記者會回應...

國會職權修法「討論時間有限、過程混亂」憲法法庭：程序難謂無瑕疵

憲法法庭今天說，國會職權修法程序難謂無瑕疵，但過程形式上仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。