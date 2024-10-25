健保點值預算編列不足？ 陳菁徽批民進黨玩文字遊戲

立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽針對健保點值預算編列不足議題發表談話，她表示民進黨說編列給健保點值0.95元的預算已經達到700多億，根本就是說謊，玩弄文字遊戲，如果要達到一點一元，衛福部的書面報告，要增加的預算可不是700多億，而是1155億。

陳菁徽表示健保點值本來就要一點一元，這是前立委邱泰源、賴清德競選總統都提過的政見，結果現在連理都不理。

陳菁徽強調民進黨說明年健保財務的成長率創三年最高，那是因為前幾年都用低標準來編列預算，而且今年總預算破三兆，也是創新高，用在幫政府擦脂抹粉、行銷大內宣的預算也編15億，也是創新高，怎麼講到挹注在健保財務就變得很高尚？並批評這是民進黨政府欠醫護人員的，不要講的像在施捨大家。

陳菁徽表示在人口老化的情形之下，健保總額本來就會逐年提升，對比OECD各國而言，台灣健保調升幅度實在慢到不行，結果今天民進黨卻能拿每年固定幅度提高的健保總額話術國人醫護人員，只能說民進黨的嘴，騙人的鬼。