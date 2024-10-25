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歐洲議會通過挺台決議 外交部表達高度肯定與感謝

中央社／ 台北25日電

歐洲議會昨天以432票贊成、60票反對的壓倒性票數，通過挺台決議案。外交部今天表示，對此表達高度肯定及誠摯感謝，台灣也將持續與歐盟等理念相近夥伴深化全方面的實質合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡召開全體議員大會，24日以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。

外交部表示，決議案是繼今年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議各國議會決議範本」、澳洲聯邦國會參議院通過友台動議、以及荷蘭國會眾議院通過友台動議後，全球第3個通過的國會或歐盟友台議案。

外交部說明，該決議案指出聯大第2758號決議涉及中華人民共和國的地位，但沒有確立中華人民共和國對台灣享有主權，也沒有對台灣未來加入聯合國或任何其他國際組織作出任何決定，台灣也從來不是中華人民共和國的一部分。

外交部呼籲，國際社會共同以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並駁斥其所謂「一中原則」已是國際共識的謬論；台灣也將持續與歐盟等理念相近夥伴深化全方面的實質合作，共同維護台海及印太地區的和平與穩定。

決議案內容包括聯大第2758號決議對台灣不持任何立場，強烈反對並駁斥中國試圖扭曲歷史和國際規則，並藉此阻撓台灣有意義地參與國際組織；另強烈譴責中國對台灣持續的軍事挑釁及灰色地帶戰術，並重申歐盟堅決反對任何片面改變台灣海峽現狀的行為。

決議案也指出，台灣是歐盟在印太區域的關鍵理念相近夥伴，鼓勵歐盟及會員國持續深化與台灣在經濟投資、半導體等高科技產業供應鏈、災害防救、全民防衛及反制外來訊息操弄及干預等各面向的合作與交流，並持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關國際組織。歐洲議會也歡迎台歐盟間密切的官方及民間互動與交流，包括近期前總統蔡英文訪問歐洲議會。

2758號決議 外交部 歐盟

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